Temsilcilerimizin Avrupa'daki rakiplerinin bu hafta aldıkları sonuçlar
İşte temsilcilerimiz Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Akhisarspor'un Avrupa kupalarındaki rakiplerinin bu hafta aldıkları sonuçlar...
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Temsilcilerimiz Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde ve Beşiktaş, Fenerbahçe ile Akhisarspor'un ise UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri bu hafta kendi liglerinde maç yaptılar. İşte rakiplerimizin bu hafta aldıkları sonuçlar...
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GALATASARAY'IN RAKİBİ -L.MOSKOVA
Rusya liginde Lokomotiv Moskova, deplasmanda Krasnodar'a 2 - 1 yenildi.
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GALATASARAY'IN RAKİBİ - PORTO
Portekiz liginde Porto, kendi sahasında Moreirense'yi 3 - 0 yendi.