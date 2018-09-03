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Temsilcilerimizin Avrupa'daki rakiplerinin bu hafta aldıkları sonuçlar

İşte temsilcilerimiz Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Akhisarspor'un Avrupa kupalarındaki rakiplerinin bu hafta aldıkları sonuçlar...

  • 1

    Temsilcilerimiz Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde ve Beşiktaş, Fenerbahçe ile Akhisarspor'un ise UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri bu hafta kendi liglerinde maç yaptılar. İşte rakiplerimizin bu hafta aldıkları sonuçlar...
  • 2

    GALATASARAY'IN RAKİBİ -L.MOSKOVA

    GALATASARAY'IN RAKİBİ -L.MOSKOVA
    Rusya liginde Lokomotiv Moskova, deplasmanda Krasnodar'a 2 - 1 yenildi.
  • 3

    GALATASARAY'IN RAKİBİ - PORTO

    GALATASARAY'IN RAKİBİ - PORTO
    Portekiz liginde Porto, kendi sahasında Moreirense'yi 3 - 0 yendi.
  • 4

    GALATASARAY'IN RAKİBİ - SCHALKE

    GALATASARAY'IN RAKİBİ - SCHALKE
    Bundesliga!da Schalke (kendi sahasında Hertha Berlin'e 2-0 yenildi.
  • 5

    BEŞİKTAŞ'IN RAKİBİ - GENK

    BEŞİKTAŞ'IN RAKİBİ - GENK
    Belçika Ligi'nde Genk, deplasmanda Kortrijk ile 3 - 3 berabere kaldı.
  • 6

    BEŞİKTAŞ'IN RAKİBİ - MALMÖ

    BEŞİKTAŞ'IN RAKİBİ - MALMÖ
    İsvaç liginde Malmö, deplasmanda Brommapojkarna'yı 3-0 yendi.
  • 7

    BEŞİKTAŞ'IN RAKİBİ - SARPSBORG

    BEŞİKTAŞ'IN RAKİBİ - SARPSBORG
    Norveç liginde Sarpsborg, deplasmanda Bodo / Glimt'e 3 - 1 yenildi.
  • 8

    FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ - ANDERLECHT

    FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ - ANDERLECHT
    Belçika liginde Anderlecht, kendi sahasında Royal Antwerp ile 1-1 berabere kaldı
  • 9

    FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ - D.ZAGREB

    FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ - D.ZAGREB
    Hırvatistan liginde Dinamo Zagreb, kendi sahasında Rijeka ile 1-1 berabere kaldı.
  • 10

    FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ - S.TRNAVA

    FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ - S.TRNAVA
    Slovakya liginde Spartak Trnava, deplasmanda Trencin'e 1 - 0 yenildi.
  • 11

    AKHİSARSPOR RAKİBİ - SEVILLA

    AKHİSARSPOR RAKİBİ - SEVILLA
    İspanya La Liga'da Sevilla, deplasmanda Real Betis'e 1-0 yenildi.
  • 12

    AKHİSARSPOR RAKİBİ - KRASNODAR

    AKHİSARSPOR RAKİBİ - KRASNODAR
    Rusya liginde Krasnodar, kendi sahasında Lokomotiv Moskova'yı 2 - 1 yendi.
  • 13

    AKHİSARSPOR RAKİBİ - S.LIEGE

    AKHİSARSPOR RAKİBİ - S.LIEGE
    Belçika liginde Standard Liege, deplasmanda AS Eupen'e 2 - 1 yenildi.
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