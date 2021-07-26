Tokyo 2020'de milli sporcuların sonuçları (26 Temmuz 2021)

Nur Tatar, çeyrek finalde daha önce 2012 Londra Olimpiyatları çeyrek finalinde ve 2017 Dünya Kupası finalinde yendiği ABD'li Paige McPherson ile karşı karşıya geldi.

Dengeli başlayan müsabakanın ilk raundunda sporcular puan alamadı. Birbirini çok iyi tanıyan iki sporcu da kontrollü bir oyun ortaya koydu ve ikinci raunttan da puan çıkmadı.