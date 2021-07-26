Tokyo 2020'de milli sporcuların sonuçları (26 Temmuz 2021)

ntv.com.tr 26.07.2021 - 08:45 | Son Güncelleme : 26.07.2021 - 09:01
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 3. gününde 67 kiloda mücadele eden milli tekvandocu Nur Tatar, çeyrek finalde ABD'li Paige McPherson'a altın puan ile yenilerek finale çıkma şansını yitirdi.
Japonya'nın başkenti Tokyo'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda tatamiye çıkan 2 olimpiyat madalyalı milli tekvandocu, son 16 turunda Nijeryalı Elizabeth Oluchi Anyanacho'yu yenerek çeyrek finale çıktı.
Nur Tatar, çeyrek finalde daha önce 2012 Londra Olimpiyatları çeyrek finalinde ve 2017 Dünya Kupası finalinde yendiği ABD'li Paige McPherson ile karşı karşıya geldi.
Dengeli başlayan müsabakanın ilk raundunda sporcular puan alamadı. Birbirini çok iyi tanıyan iki sporcu da kontrollü bir oyun ortaya koydu ve ikinci raunttan da puan çıkmadı.
Nur Tatar ile Paige McPherson uzun süre birbirini tartarken müsabakanın bitimine 12 saniye kala ay-yıldızlı sporcu 1-0 öne geçti. Son saniyelerde baskı kuran ABD'li tekvandocu 1 puan alınca normal süre 1-1 eşitlikle tamamlandı ve maç altın puana gitti.
Bu bölümde McPherson'un 2 puanına engel olamayan Nur Tatar, maçı 3-1 kaybederek finale çıkma şansını yitirdi. Milli tekvandocu, rakibinin finale çıkmasını ve repesajdan bronz madalya mücadelesini bekleyecek.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda judo branşında erkekler 73 kiloda Bilal Çiloğlu'nun madalya umudu kalmadı.
Nippon Budokan'da düzenlenen judo müsabakalarında son 16 turunda olimpiyat şampiyonu Japon sporcu Shohei Ono'ya yenilen Bilal, bronz madalya için repesaj hakkı da elde edemedi.
Böylece, milli sporcu Tokyo 2020'de madalya alamadı.
Milli sporculara destek olmak için Tokyo'da bulunan Bakan Kasapoğlu, Bilal'in müsabakalarını Nippon Budokan'da izledi.
Son 16 turunda ev sahibi Japonya'dan olimpiyat şampiyonu Shohei Ono'ya yenilen Bilal'i ilk teselli eden Bakan Kasapoğlu oldu.
Bilal'in yanına giden Kasapoğlu, "Kendini üzme, daha yolun açık." diyerek milli sporcuya destek verdi.
Bilal Çiloğlu da yanına gelen Bakan Kasapoğlu'na sarılarak desteği için kendisine teşekkür etti.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın üçüncü gününde boksta erkekler 52 kiloda Batuhan Çiftçi, son 32 turunda elendi.
Kokugikan Arena'da gerçekleşen müsabakalarda 52 kiloda ringe çıkan Batuhan, son olimpiyat şampiyonu Özbek rakibi Shakhobidin Zoirov'la karşılaştı.
Rakibine 5-0 mağlup olan Batuhan, olimpiyatlara veda etti.