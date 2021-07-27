Tokyo 2020'de yeni başarı hikayeleri yazılıyor

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları'nın ilk dört gününde yeni başarıların hikayeleri yazıldı. Tarihinde ikinci kez olimpiyatlarda yer alan Kosova, 2 altın madalyayla ilk dört günde en fazla konuşulan ülkelerin başında gelirken, Filipinler ve Bermuda tarihinin ilk altın madalyasını kazandı. Ev sahibi Japonya organizasyona çok iyi başlarken, ilk kez olimpiyatta yer alan kaykay branşında 13 yaşındaki Japon sporcu bu branşta tarihe geçti.

Reuters - Anadolu Ajansı 27.07.2021 - 08:47 | Son Güncelleme : 27.07.2021 - 08:48

Tokyo 2020'de yeni başarı hikayeleri yazılıyor - 1

Organizasyonda şu ana kadar iki altın madalya kazanan Kosova, tarihi bir başarıya şimdiden imza attı. Zor zamanlarda geçirdikten sonra bağımsızlığını 2008'de ilan eden ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından 2014'te tanınan Kosova, tarihinde ikinci kez olimpiyatlarda yer alıyor.

Tokyo 2020'de yeni başarı hikayeleri yazılıyor - 2

2016 Rio'da judo branşında kadınlar 52 kiloda Majlinda Kelmendi'yle ilk madalyasını altın olarak alan Kosova, Tokyo'da da bu branşta etkili oldu.

Tokyo 2020'de yeni başarı hikayeleri yazılıyor - 3

Tokyo'da ilk üç günde 2 altın madalya elde eden Kosova'ya başarıları yine judocular getirdi. Kosova'da kadınlar 48 kiloda Distria Krasniqi ve 57 kiloda Nora Gjakova'yla Tokyo 2020'de altına uzandı.

Tokyo 2020'de yeni başarı hikayeleri yazılıyor - 4

FİLİPİNLER VE BERMUDA'DAN TARİHİ MADALYA

Olimpiyatlara 1924'ten bu yana katılan Filipinli sporcular, daha önce hiç altın madalya kazanamamıştı. Filipinler tarihine geçen isim ise kadın halterci Hidilyn Diaz oldu.
Tokyo 2020'de yeni başarı hikayeleri yazılıyor - 5
55 kiloda toplam 224 kilo kaldırıp olimpiyat rekoru kıran Diaz, ülkesinin olimpiyat tarihindeki ilk altınını alan sporcu olarak büyük bir başarıya imza attı.
Tokyo 2020'de yeni başarı hikayeleri yazılıyor - 6

Bermuda'yı temsil eden 33 yaşındaki kadın triatlet Flora Duffy, ülkesine olimpiyat tarihindeki ilk altın madalyasını kazandırdı. İlk kez 1936 Berlin'de yer alan Bermuda, sadece 1976 Montreal'de boks branşında bronz kazanmıştı. Duffy, triatlon branşını kazanarak Tokyo 2020'de ülkesi adına altına uzandı ve tarihe geçti.

Tokyo 2020'de yeni başarı hikayeleri yazılıyor - 7

Yüzmede 18 yaşındaki Tunuslu sporcu Ahmed Hafnaoui, büyük bir sürprize imza atarak erkekler 400 metre serbestte 3.43.36'lık derecesiyle altın madalya kazandı. Hafnaoui, bu başarısıyla ülkesi Tunus'a bu kategorideki ilk olimpiyat madalyasını götürdü.

Hong Kong da olimpiyat tarihindeki ikinci altın madalyasını erkekler eskrim flörede Cheung Ka Long kazandırdı.

Tokyo 2020'de yeni başarı hikayeleri yazılıyor - 8

RUSYA'NIN MİLLİ MARŞI ÇALINMADI

Uluslararası Olimpiyat Komitesinden aldığı ceza nedeniyle kendi ülkelerinin adı yerine Rusya Olimpiyat Komitesi adı altında yarışlara katılıp şimdiye kadar 5 altın madalya kazanan Rus sporcular, marşlarını söyleyemedi.

Tokyo 2020'de yeni başarı hikayeleri yazılıyor - 9

Rusya'nın marşı yerine Rus besteci Pyotr Çaykovskiy’nin 1. Konçertosu'nun bir bölümü madalya törenlerinde çalınıyor.

Tokyo 2020'de yeni başarı hikayeleri yazılıyor - 10

JAPONYA EV SAHİBİJAPONYA EV SAHİBİ AVANTAJINI KULLANIYOR

Ev sahibi avantajını kullanmanın önemli olduğu olimpiyatlara Japonya da iyi başladı.

İlk 3 gün sonunda Japon sporcular 8 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalya elde etti.

Tokyo 2020'de yeni başarı hikayeleri yazılıyor - 11

KAYKAYDA 13 YAŞINDAKİ SPORCUDAN ALTIN

Olimpiyat tarihinde ilk kez yer alan kaykayda 13 yaşındaki Japon sporcu altın madalya kazanarak dikkatleri üzerine çekti.

Tokyo 2020'de yeni başarı hikayeleri yazılıyor - 12

Çocuk yaştaki sporcu Nishiya, bu kategorideki ilk altın madalyanın sahibi olarak bir ilki gerçekleştirdi.

Tokyo 2020'de yeni başarı hikayeleri yazılıyor - 13

JAPON KARDEŞLER TARİHE GEÇTİ

Judoda Japon kardeşler Uta Abe ve Hifumi Abe, bireysel sporlarda aynı gün altın madalya alan kardeşler olarak tarihe geçti.

Uta Abe, kadınlar 52 kiloda, Hifumi Abe ise erkekler 66 kiloda aynı gün podyumun en üst basamağında yer aldı. Olimpiyat tarihinde ilk kez iki kardeş bireysel sporda aynı gün altın madalya kazanmış oldu.

Tokyo 2020'de yeni başarı hikayeleri yazılıyor - 14

ABD 17 YIL SONRA KAYBETTİ

ABD Erkek Basketbol Takımı, tam 17 yıl sonra olimpiyatta maç kaybetti.

Tamamı NBA yıldızlarından oluşan ABD'nin olimpiyattaki 24 maçlık namağlup serisine Fransa nokta koydu.

Tokyo 2020'de yeni başarı hikayeleri yazılıyor - 15

GÜNEY KORE 33 YILLIK UNVANINI KORUDU

Güney Kore Kadın Okçuluk Takımı ise 33 yıllık geleneği sürdürdü. Güney Koreli kadın okçular üst üste 9. olimpiyat altın madalyasını elde etti.

Tokyo 2020'de yeni başarı hikayeleri yazılıyor - 16

Olimpiyatta, 17 yaşındaki lise öğrencisi ABD'li yüzücü Lydia Jacoby de 100 metre kurbağalamada altın madalya alarak dikkati çekti.

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