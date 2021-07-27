Tokyo 2020'de yeni başarı hikayeleri yazılıyor

Organizasyonda şu ana kadar iki altın madalya kazanan Kosova, tarihi bir başarıya şimdiden imza attı. Zor zamanlarda geçirdikten sonra bağımsızlığını 2008'de ilan eden ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından 2014'te tanınan Kosova, tarihinde ikinci kez olimpiyatlarda yer alıyor.