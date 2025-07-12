Toprak Razgatlıoğlu yarışı ne zaman, saat kaçta?

2025 Dünya Superbike Şampiyonası’nın (WSBK) İngiltere etabında Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, şampiyona liderliği için kritik bir mücadeleye çıkacak. Geçtiğimiz sezon Donington Park pistinde üç yarışı da zirvede tamamlayarak dikkatleri üzerine çeken Razgatlıoğlu, bu yıl da benzer bir performans sergileyerek genel klasmanda liderliği devralma hedefiyle piste çıkacak. İngiltere ayağı, Toprak’ın şampiyonluk yolundaki en önemli virajlarından biri olarak görülüyor. Peki, Toprak Razgatlıoğlu yarışı ne zaman?

Toprak Razgatlıoğlu yarışı ne zaman, saat kaçta? - 1

Dünyanın en saygın motor sporları organizasyonları arasında yer alan Dünya Superbike Şampiyonası (WSBK)'nda heyecan bu kez İngiltere'de yaşanacak. 2025 sezonunun 7. ayağına ev sahipliği yapacak olan Donington Park Pisti, hız tutkunlarını ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor.

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Toprak Razgatlıoğlu yarışı ne zaman, saat kaçta? - 2

Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, şampiyona liderliği yolunda kritik bir viraj olan bu etapta, güçlü rakiplerine karşı üst düzey bir performans sergileyerek puan farkını kapatmayı hedefliyor. Geçtiğimiz yıl Donington Park’ta üçte üç yaparak pistin hakimi olduğunu kanıtlayan Toprak, bu sezon da aynı pistte üstünlüğünü devam ettirerek liderlik koltuğuna bir adım daha yaklaşmak istiyor.

Toprak Razgatlıoğlu yarışı ne zaman, saat kaçta? - 3

TOPRAK RAZGATLIOĞLU YARIŞI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Razgatlıoğlu ile birlikte, şampiyonada Türkiye’yi temsil eden Red Bull sporcusu Bahattin Sofuğlu da Donington Park’ta piste çıkacak.

Toprak Razgatlıoğlu yarışı ne zaman, saat kaçta? - 4

İngiltere etabında, cumartesi günü (13 Temmuz) TSİ 17.00’da ilk yarış koşulacak. Pazar günü (14 Temmuz ) ise TSİ 13.00’te Superpole yarışının ardından, TSİ 16.00’da hafta sonunun ikinci ana yarışı gerçekleştirilecek.

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