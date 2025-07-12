Toprak Razgatlıoğlu yarışı ne zaman, saat kaçta?

Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, şampiyona liderliği yolunda kritik bir viraj olan bu etapta, güçlü rakiplerine karşı üst düzey bir performans sergileyerek puan farkını kapatmayı hedefliyor. Geçtiğimiz yıl Donington Park’ta üçte üç yaparak pistin hakimi olduğunu kanıtlayan Toprak, bu sezon da aynı pistte üstünlüğünü devam ettirerek liderlik koltuğuna bir adım daha yaklaşmak istiyor.