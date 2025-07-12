Toprak Razgatlıoğlu yarışı ne zaman, saat kaçta?
2025 Dünya Superbike Şampiyonası’nın (WSBK) İngiltere etabında Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, şampiyona liderliği için kritik bir mücadeleye çıkacak. Geçtiğimiz sezon Donington Park pistinde üç yarışı da zirvede tamamlayarak dikkatleri üzerine çeken Razgatlıoğlu, bu yıl da benzer bir performans sergileyerek genel klasmanda liderliği devralma hedefiyle piste çıkacak. İngiltere ayağı, Toprak’ın şampiyonluk yolundaki en önemli virajlarından biri olarak görülüyor. Peki, Toprak Razgatlıoğlu yarışı ne zaman?
Dünyanın en saygın motor sporları organizasyonları arasında yer alan Dünya Superbike Şampiyonası (WSBK)'nda heyecan bu kez İngiltere'de yaşanacak. 2025 sezonunun 7. ayağına ev sahipliği yapacak olan Donington Park Pisti, hız tutkunlarını ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor.