Tottenham Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 1 Haziran 2019 Şampiyonlar Ligi Final maçı

5 "ONLAR HARİKA"

Alman teknik adam, Mane ve Salah'ı örnek gösterirken, "Oyuncularımın oruç tutmasıyla ilgili

bir problemim yok. Oruç tutsalar da, oruç tutmasalar da harikalar. Onların dinlerine saygı

duyuyorum. Bazı günler namaz kıldıkları için Mane ve Salah soyunma odasına geç geliyor.

Futboldan önemli şeyler de var" ifadelerini kullandı.