Tottenham Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 1 Haziran 2019 Şampiyonlar Ligi Final maçı
ntv.com.tr
Liverpool Tottenham 2019 Şampiyonlar Ligi Finali, 1 Haziran Cumartesi günü (Bu akşam) İspanya'nın Madrid kentinde oynanacak. İngiliz ekipleri Tottenham ve Liverpool, Şampiyonlar Ligi kupasının sahibi olmak için karşı karşıya gelecek. Liverpool teknik direktörü Jürgen Klopp, maç günü oruç tutması beklenen Salah ve Mane ile ilgili de açıklama yaptı. Maçtan önce Madrid'de İngiliz taraftarlar arasında çıkan olaylarda 5 kişi gözaltına alındı. Peki Tottenham Liverpool maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak?
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DEVLER LİGİ'NDE İNGİLİZ FİNALİ
2018-19 Şampiyonlar Ligi Finali'nde iki İngiliz ekibi bu akşam Madrid'de karşı karşıya gelecek.
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MUCİZELERLE FİNALE GELDİLERYarı finalde Barcelona'yı eleyen Liverpool, Ajax'ı kupa dışına iten Tottenham ile kozlarını paylaşacak.
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TOTTENHAM LİVERPOOL FİNALİ HANGİ KANALDA?
Futbolseverler, Türkiye Saati ile 22.00'da başlayacak Tottenham Liverpool maçını beIN Sports kanalından canlı yayınla izleyebilecek.
Ayrıca beIN haber kanalından Digitürk 83'üncü kanaldan ve Kablo TV 223'üncü kanaldan şifresiz olarak yayınlanacak.
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KLOPP'TAN ORUÇ AÇIKLAMASILiverpool Menajeri Jürgen Klopp, oyuncularının oruç tutmasına karşı olmadığını ve
oyuncularının dini inançlarına saygı duyduğunu söyledi.
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"ONLAR HARİKA"Alman teknik adam, Mane ve Salah'ı örnek gösterirken, "Oyuncularımın oruç tutmasıyla ilgili
bir problemim yok. Oruç tutsalar da, oruç tutmasalar da harikalar. Onların dinlerine saygı
duyuyorum. Bazı günler namaz kıldıkları için Mane ve Salah soyunma odasına geç geliyor.
Futboldan önemli şeyler de var" ifadelerini kullandı.
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TOTTENHAM LIVERPOOL İDDAA ORANLARI
İddaa, Tottenham'ın maçı kazanması için 3,75 oran, Liverpool galibiyeti için ise 1,65 oran belirledi.
90 dakikanın berabere bitmesi durumunda bahis oynayanlar 3,1 oran kazanacak.
2.5 gol üstü oynayanlar 1.55 oran, 2.5 gol altı oynayanlar için 1.8 oran alacak.
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MAÇ ÖNCESİ KAVGA
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İngiltere'nin Liverpool ve Tottenham takımları arasında bugün oynanacak final maçı öncesinde Madrid kentinde çıkan olaylarda 5 İngiliz taraftar gözaltına alındı.
İspanyol polisi tarafından yapılan açıklamada, final maçı için Madrid'e gelen İngiliz taraftarlardan beşinin kentin farklı yerlerinde çıkardığı şiddet olaylarından dolayı gözaltına alındığı bildirildi. Taraftarların kamu düzenini bozmak ve polise karşı koymakla suçlandıkları belirtildi.
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