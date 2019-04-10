Tottenham, Manchester City'yi devirdi
ntv.com.tr
Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçlarında Tottenham, sahasında Manchester City'yi 1-0, Liverpool da evinde Porto'yu 2-0 yendi.
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1Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finallerin ilk ayağı, iki karşılaşmayla başladı.
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2İngiltere temsilcileri arasında yapılan maçta Tottenham, Manchester City'yi ağırladı.
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3Tottenham Hotspur Stadı'nda oynanan mücadelenin 12. dakikasında Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi yardımıyla Danny Rose'un topa elle dokunduğunu tespit eden hakem, Manchester City lehine penaltı kararı verdi.
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4Tottenham kalecisi Hugo Lloris, Sergio Agüero'nun kullandığı penaltı vuruşunda gole engel oldu.
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5Ev sahibi ekip Tottenham, 78. dakikada Son Heung-min'in attığı golle 1-0 öne geçti ve mücadeleden bu skorla galip ayrıldı.
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6Bu arada Tottenham'ın golcü futbolcusu Harry Kane, Fabian Delph ile girdiği ikili mücadelede sakatlanarak oyuna devam edemedi ve 58. dakikada yerini Lucas Moura'ya bıraktı.
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7Anfield Stadı'nda oynanan maçta İngiltere'nin Liverpool takımı, Portekiz'in Porto ekibini ağırladı.
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8Liverpool, 5. dakikada Naby Keita, 26. dakikada Roberto Firmino'nun kaydettiği gollerle 2-0 galip geldi.
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9İki karşılaşmanın rövanşı da 17 Nisan'da oynanacak.