Trabzon’da Anthony Nwakaeme’nin heykeli dikildi

Trabzonspor’da sergilediği başarılı performans ile taraftarların sevgisini kazanan Nijeryalı oyuncu Anthony Nwakaeme’nin kentte heykeli dikildi. Heykel için yaklaşık 40 bin lira harcandı.

DHA 25.08.2021 - 12:30

Trabzon’da Anthony Nwakaeme’nin heykeli dikildi - 1

Trabzonspor formasıyla 2018-19 sezonundan bu yana çıktığı 114 maçta; 36 gol, 24 asistlik performans sergileyen Nijeryalı futbolcu Anhony Nwakaeme, kentte taraftarların sevgisini kazanmaya devam ediyor. 

Trabzon’da Anthony Nwakaeme’nin heykeli dikildi - 2

Trabzonlu iş insanı Mustafa Bulut, Ortahisar ilçesindeki Deliklitaş mevkiinde yer alan akaryakıt istasyonunun girişine yaklaşık 40 bin TL maliyetle Trabzonspor’un başarılı hücum oyuncusunun heykelini diktirdi. 



Trabzon’da Anthony Nwakaeme’nin heykeli dikildi - 3
Akaryakıt istasyonunun Müdürü Hüseyin Çelik, patronları Mustafa Bulut ile arkadaşının yolculuk yaptığı sırada yabancı futbolcularla ilgili konuşurken akıllarına böyle bir şey geldiğini belirterek, "6 aylık bir süre içerisinde 30-40 bin TL civarında maliyetle heykel tamamlandı. İnşallah bu Nwakaeme’ye bir doping olur, inşallah bu sene şampiyon olacağız. Nwakaeme şu an yoğunluğundan dolayı gelemiyor ama en kısa sürede kendisini davet edeceğiz. Şu an haberi yok, ona sürpriz yapmayı planlıyoruz" dedi. 


Trabzon’da Anthony Nwakaeme’nin heykeli dikildi - 4

Fatih Bozkurt isimli vatandaş, "Nwakaeme’nin gönlümüzdeki yeri bambaşka. Burada onun heykelini görmek hepimizi gururlandırıyor. Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Alex’in heykelini diktiler. Biz de Nwakaeme’nin heykelini burada görünce heyecanlanıyoruz, çok da mutlu oluyoruz" dedi. 

İşte diğer kareler...

Trabzon’da Anthony Nwakaeme’nin heykeli dikildi - 5
Trabzon’da Anthony Nwakaeme’nin heykeli dikildi - 6
Trabzon’da Anthony Nwakaeme’nin heykeli dikildi - 7
Trabzon’da Anthony Nwakaeme’nin heykeli dikildi - 8
Trabzon’da Anthony Nwakaeme’nin heykeli dikildi - 9

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