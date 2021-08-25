Trabzon’da Anthony Nwakaeme’nin heykeli dikildi

DHA 25.08.2021 - 12:30
Trabzonspor formasıyla 2018-19 sezonundan bu yana çıktığı 114 maçta; 36 gol, 24 asistlik performans sergileyen Nijeryalı futbolcu Anhony Nwakaeme, kentte taraftarların sevgisini kazanmaya devam ediyor.
Trabzonlu iş insanı Mustafa Bulut, Ortahisar ilçesindeki Deliklitaş mevkiinde yer alan akaryakıt istasyonunun girişine yaklaşık 40 bin TL maliyetle Trabzonspor’un başarılı hücum oyuncusunun heykelini diktirdi.
Fatih Bozkurt isimli vatandaş, "Nwakaeme’nin gönlümüzdeki yeri bambaşka. Burada onun heykelini görmek hepimizi gururlandırıyor. Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Alex’in heykelini diktiler. Biz de Nwakaeme’nin heykelini burada görünce heyecanlanıyoruz, çok da mutlu oluyoruz" dedi.
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