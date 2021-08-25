Trabzon’da Anthony Nwakaeme’nin heykeli dikildi

Akaryakıt istasyonunun Müdürü Hüseyin Çelik, patronları Mustafa Bulut ile arkadaşının yolculuk yaptığı sırada yabancı futbolcularla ilgili konuşurken akıllarına böyle bir şey geldiğini belirterek, "6 aylık bir süre içerisinde 30-40 bin TL civarında maliyetle heykel tamamlandı. İnşallah bu Nwakaeme’ye bir doping olur, inşallah bu sene şampiyon olacağız. Nwakaeme şu an yoğunluğundan dolayı gelemiyor ama en kısa sürede kendisini davet edeceğiz. Şu an haberi yok, ona sürpriz yapmayı planlıyoruz" dedi.





