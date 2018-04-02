Trabzon'da yerel basından 'Hüsran' yorumu
DHA
Spor Toto Süper Lig’in 27’nci haftasında deplasmanda Galatasaray’a 2-1 mağlup olan Trabzonspor, ligde çıktığı son 11 maçta yalnızca 3 galibiyet elde edebildi.
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1Yerel gazeteler, Süper Lig’in 27’nci haftasında Trabzonspor’un deplasmanda Galatasaray karşısında aldığı 2-1’lik mağlubiyeti ‘hüsran’ olarak yorumladı.
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2Taka gazetesi, “İstanbul’da hüsran”, “Zafer umuduyla Galatasaray karşısına çıkan Trabzonspor, hayal kırıklığı yaşattı” ifadelerini kullandı.
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3Günebakış gazetesi, “Hüsran!”, “Kendin ettin, kendin buldun. Trabzonspor, hatalarının faturasını Galatasaray’a boyun eğerek ödedi” yorumunu yaptı.
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4Karadeniz gazetesi, “Ruh gitti adı kaldı”, “Koskoca Trabzonspor’u ne hallere düşürdünüz” başlıklarını kullandı.
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5Sonnokta gazetesi, “Arıza belli!”, “Çalımbay’ın hatalarına futbolcular da eşlik edince yenilgi kaçınılmaz oldu” ifadelerine yer verdi.
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6Kuzey Ekspres gazetesi ise “Korkaklar kazanamaz!” başlığıyla haberi okuyucularına aktardı.
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TAKIMA TEK GÜN İZİNBu arada, Trabzonspor’da Galatasaray maçının ardından takıma tek gün izin verildi. Bugünü izinli olarak geçirecek olan bordo-mavililer, yarın saat 17.00’da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde toplanarak ligin 28’inci haftasında sahasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayacak.