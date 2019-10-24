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Trabzonspor evinde Krasnodar'a boyun eğdi

Anadolu Ajansı

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu üçüncü hafta maçında Rus ekibi Krasnodar'a 2-0 mağlup oldu.

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    Medical Park Stadı'nda oynanan karşılaşmaya Trabzonspor, Uğurcan Çakır, Pereira, Fernandes, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Sosa, Kamil Ahmet Çörekçi, Nwakaeme, Yusuf Sarı, Sörloth, konuk Krasnodar ise Safonov, Martynovich, Spajic, Ramirez, Olsson, Berg, Vilhena, Kambolov, Stotski, Suleymanov ve Petrov 11'iyle çıktı. 

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    Mücadelede ilk yarı golsüz beraberlikle tamamlandı.
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    Konuk ekip 49. dakikada Marcus Berg'in golüyle öne geçti.
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    Krasnodar uzatma anlarında Vilhena'nın golüyle farkı ikiye çıkardı.
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    C Grubu'ndaki diğer maçta ise Basel deplasmanda Getafe'yi 1-0 mağlup etti.
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    Bu sonuçların ardından Basel 7 puanla liderliğe yükselirken, 6 puanlı Getafe ikinci, 3 puanlı Krasnodar üçüncü, temsilcimiz Trabzonspor ise 1 puanla dördüncü sırada yer aldı.
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    OBİ MİKEL VE STURRİDGE KADRODA YOK

    OBİ MİKEL VE STURRİDGE KADRODA YOK

    Sakatlıkları bulunan Obi Mikel ve Sturridge riske edilmeyerek Krasnodar maçında oynatılmadı.

    İki oyuncunun ligdeki Medipol Başakşehir maçına hazır hale gelmesi için sağlık kurulu tarafından tedavilerine devam edildi. 

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    ŞENOL GÜNEŞ DE MAÇI İZLEDİ

    ŞENOL GÜNEŞ DE MAÇI İZLEDİ

    A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Trabzonspor'un Krasnodar ile oynadığı maçı tribünden takip etti.

    Maç öncesinde bordo-mavili taraftarlarla fotoğraf çektiren Güneş, protokol trübününde eski arkadaşları ile hasret giderdi. 

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