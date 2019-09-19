Trabzonspor, İspanya'dan eli boş dönüyor (UEFA Avrupa Ligi)
Temsilcimiz Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi ilk grup maçında La Liga ekibi Getafe ile deplasmanda karşılaştı. Trabzonspor karşılaşmayı 1-0 kaybetti. Getafe'nin golünü 18. dakikada Rodriguez attı. Gruptaki diğer karşılaşmada Basel, kendi sahasında Krosnodar'ı 5-0 yendi.
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Trabzonspor, Avrupa Ligi gruplarına yenilgiyle başladı. Getafe'ye konuk olan Bordo Mavililer, 18. dakikada Angel Rodriguez'in golüyle sahadan 1-0 yenik ayrıldı.
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Trabzonspor maça etkisiz başlarken, ev sahibi ekip golü arayan taraf oldu. İspanyol temsilcisi 18. dakikada da aradığı golü buldu. Ev sahibi ekip, 26. dakikada yine gole yaklaşmasına karşın, kaleci Uğurcan Çakır yaptığı kurtarışla tehlikeyi önledi.
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Trabzonspor'da ikinci yarıya Daniel Sturridge, Donis Avdijaj'in yerine oyuna girdi. Bordo Mavililer, 2. 45 dakikanın ilk dakikalarında daha hareketli bir görüntü sergilese de, Getafe net fırsatlar yakaladı.
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Kaleci Uğurcan Çakır, yaptığı kurtarışlarla Getafe'li oyunculara gol şansı tanımadı ve farkı önledi. 2. yarı oyuna giren Sturridge ise 90'da takımını mutlak golden etti.
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Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nde 3 Ekim'de Basel'i, 24 Ekim'de de Krasnodar'ı konuk edecek.