Trabzonspor ve Başakşehir Avrupa arenasında tur arıyor (İlk 11'ler belli oldu)

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Trabzonspor, Rapid Wien'e konuk olacak. Başakşehir ise Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Saburtalo'yu ağırlıyor. Kritik mücadele öncesinde Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu.

Trabzonspor ve Başakşehir Avrupa arenasında tur arıyor (İlk 11'ler belli oldu) - 1

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında bu akşam Avusturya'nın Rapid Wien takımına konuk olacak.

Allianz Stadı'nda TSİ 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Litvanyalı hakem Manfredas Lukjancukas yönetecek.

İlk karşılaşmada rakibine sahasında 1-0 yenilen bordo-mavililer, rövanş maçında Avusturya temsilcisi karşısına turu geçmek için çıkacak.-

SPOR HABERLERİ

Trabzonspor ve Başakşehir Avrupa arenasında tur arıyor (İlk 11'ler belli oldu) - 2

YENİ TRANSFER SAKAT

Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Stefan Savic, maç kadrosunda yer almadı.

Trabzonspor ve Başakşehir Avrupa arenasında tur arıyor (İlk 11'ler belli oldu) - 3

TRABZONSPOR NASIL TUR ATLAR?

Trabzon'da oynanan karşılaşmayı 1-0 kaybeden Trabzonspor, Rapid Wien karşısında tur atlamak için 2 farklı galibiyet almak zorunda.

Her türlü beraberlik ve mağlubiyette bordo-mavililer yoluna UEFA Konferans Ligi'nden devam edecek. 

Trabzonspor ve Başakşehir Avrupa arenasında tur arıyor (İlk 11'ler belli oldu) - 4

İLK 11

Trabzonspor: Uğurcan, Pedro, Mendy, Denswil, Eren, Lundstram, Okay, Cihan, Ozan, Trezeguet, Draguş

Rapid Wien: Hedl, Bolla, Cvetkovic, Raux-Yao, Auer, Grgic, Sangare, Seidl, Schaub, Jansson, Burgstaller

Trabzonspor ve Başakşehir Avrupa arenasında tur arıyor (İlk 11'ler belli oldu) - 5

AVRUPA LİGİ'NDE 97. MAÇ

Trabzonspor, Rapid Wien ile oynayacağı maçla UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi adıyla düzenlenen Avrupa'nın 2 numaralı kupasında 97. maçına çıkacak.

UEFA Kupası'nda ilk olarak 1982-83 sezonunda Almanya'nın Kaiserslautern takımıyla eşleşen bordo-mavililer, bugüne dek oynadığı 96 maçın 38'inde sahadan galibiyetle ayrıldı. 22 maçta berabere kalan Karadeniz ekibi, 36 karşılaşmada ise sahadan mağlup ayrıldı.

Bu maçlarda rakip fileleri 130 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde 129 gol gördü.

Trabzonspor ve Başakşehir Avrupa arenasında tur arıyor (İlk 11'ler belli oldu) - 6

RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında bu akşam Gürcistan'ın Iberia Tiflis takımıyla sahasında karşı karşıya gelecek.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak maç, 20.45'te başlayacak.

Müsabakayı Polonya Futbol Federasyonundan Pawel Raczkowski yönetecek.

Trabzonspor ve Başakşehir Avrupa arenasında tur arıyor (İlk 11'ler belli oldu) - 7

BAŞAKŞEHİR NASIL TUR ATLAR?

Gürcistan'da oynanan karşılaşmayı 1-0 kazanan Başakşehir, her türlü beraberlik ve galibiyet durumunda turu geçecek.

90 dakikada Başakşehir'in tek farklı geride olması durumunda ise karşılaşmada uzatma bölümüne geçilecek.

15'er dakikalık 2 uzatma devresinde de skorun değişmemesi halinde ise turu geçen ekibi seri penaltı atışları belirleyecek.

Gürcistan ekibinin turu geçmesi için iki farka ihtiyacı bulunuyor.

Trabzonspor ve Başakşehir Avrupa arenasında tur arıyor (İlk 11'ler belli oldu) - 8

MUHTEMEL 11

Başakşehir: Muhammed, Duarte, Ba, Opoku, Ömer Ali, Kemen, Berkay, Deniz, Pelkas, Davidson, Piatek

Trabzonspor ve Başakşehir Avrupa arenasında tur arıyor (İlk 11'ler belli oldu) - 9

ÇAĞDAŞ ATAN İLE AVRUPA'DA DÖRDÜNCÜ MAÇ

RAMS Başakşehir, teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde Avrupa kupalarında dördüncü sınavını verecek.

Atan yönetiminde Avrupa'da oynadığı 3 maçı da kazanan İstanbul ekibi, bu karşılaşmalarda 11 gol atarken, kalesinde 1 gol gördü.

Turuncu-lacivertli ekip, Çağdaş Atan ile Avrupa kupalarında çıktığı ilk maçta San Marino ekibi La Fiorita'yı İstanbul'da 6-1 ve deplasmanda 4-0 mağlup etti.

Atan yönetiminde üçüncü maçına Gürcistan deplasmanında çıkan İstanbul ekibi, Iberia Tiflis'i 1-0 yendi.

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