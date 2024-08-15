Trabzonspor ve Başakşehir Avrupa arenasında tur arıyor (Muhtemel 11'ler)
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Trabzonspor, Rapid Wien'e konuk olacak. Başakşehir ise Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Saburtalo'yu ağırlıyor. İşte kritik karşılaşmalara dair ayrıntılar ve muhtemel 11'ler...
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında bu akşam Avusturya'nın Rapid Wien takımına konuk olacak.
Allianz Stadı'nda TSİ 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Litvanyalı hakem Manfredas Lukjancukas yönetecek.
İlk karşılaşmada rakibine sahasında 1-0 yenilen bordo-mavililer, rövanş maçında Avusturya temsilcisi karşısına turu geçmek için çıkacak.-