Trabzonspor ve Başakşehir Avrupa arenasında tur arıyor (Muhtemel 11'ler)

TRABZONSPOR NASIL TUR ATLAR?

Trabzon'da oynanan karşılaşmayı 1-0 kaybeden Trabzonspor, Rapid Wien karşısında tur atlamak için 2 farklı galibiyet almak zorunda.

Her türlü beraberlik ve mağlubiyette bordo-mavililer yoluna UEFA Konferans Ligi'nden devam edecek.