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Trafik kazasında hayatını kaybeden Reyes, Devler Ligi finalinde unutulmadı

ntv.com.tr

Liverpool ile Tottenham arasında oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde, dün geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden İspanyol futbolcu Jose Antonio Reyes, unutulmadı.

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    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2018-2019 sezonunun şampiyonu, finalde Tottenham'ı 2-0 yenen Liverpool oldu. (HABERE GİT)
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    İki İngiliz ekibinin Atletico Madrid'in sahası Wanda Metropolitano Stadı'ndaki mücadelesi öncesi, hüzünlü anlar yaşandı.
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    Dün sabah trafik kazasında hayatını kaybeden İspanyol futbolcu Jose Antonio Reyes anısına, 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı...
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