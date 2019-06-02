Trafik kazasında hayatını kaybeden Reyes, Devler Ligi finalinde unutulmadı
ntv.com.tr
Liverpool ile Tottenham arasında oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde, dün geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden İspanyol futbolcu Jose Antonio Reyes, unutulmadı.
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1UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2018-2019 sezonunun şampiyonu, finalde Tottenham'ı 2-0 yenen Liverpool oldu. (HABERE GİT)
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2İki İngiliz ekibinin Atletico Madrid'in sahası Wanda Metropolitano Stadı'ndaki mücadelesi öncesi, hüzünlü anlar yaşandı.
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3Dün sabah trafik kazasında hayatını kaybeden İspanyol futbolcu Jose Antonio Reyes anısına, 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı...
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