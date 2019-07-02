Transfer döneminde Süper Lig'de kimler geldi kimler gitti (Transfer haberleri)

1 MAX KRUSE - FENERBAHÇE Fenerbahçe, Werder Bremen kulübü ile sözleşmesi sona ermekte olan Alman milli futbolcu Max Kruse ile yaptığı görüşmeler sonucunda futbolcu ile anlaşmaya vardı ve ön sözleşme imzaladı.







2 MAX KRUSE - FENERBAHÇE İstanbul’a gelen Kruse, detaylı sağlık kontrolünün ardından kendisini 3 sezonluğuna Fenerbahçeli yapacak resmi sözleşmeyi imzalayacak.

3 MUHAMMET DEMİR - BAŞAKŞEHİR Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'de geride kalan sezonu Demir Grup Sivasspor'da geçiren Muhammet Demir'i kadrosuna kattı. Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki santrfor ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Muhammet için düzenlenen imza törenine üst yönetici (CEO) Mustafa Eröğüt'ün de yer aldı.

4 EMRE BELÖZOĞLU FENERBAHÇE Emre Belözoğlu resmen Fenerbahçe'de... Fenerbahçe'den yapılan açıklamada: "Kulübümüz, Emre Belözoğlu ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.



Milli futbolcumuz Emre Belözoğlu'nun Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ndeki imzasında Sportif Direktörümüz Damien Comolli de hazır bulundu.



Camiamızın önemli bir değeri olan Emre Belözoğlu'na yuvana ‘hoş geldin' diyor, nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz" denildi.

5 FENERBAHÇE'YE İRANLI SANTRFOR: ALLAHYAR Fenerbahçe, İranlı santrfor Allahyar Sayyadmanesh'i kadrosuna kattı.



Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 2001 doğumlu futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.



18 yaşındaki forvet oyuncusu, 2023-24 sezonu sonuna dek sarı-lacivertli formayı giyecek.



Geride kalan sezonu İran'ın İstiklal takımında geçiren genç oyuncu, 18 resmi maçta 2 gol kaydetti.





6 RYAN BABEL - GALATASARAY Galatasaray, Türkiye'de Beşiktaş ve Kasımpaşa forması da giyen Hollandalı yıldız Ryan Babel ile 3 sezon için anlaşmaya vardı.

7 ADEM BÜYÜK - GALATASARAY Galatasaray, Yeni Malatyaspor forması giyen Adem Büyük ile 2 sezon için anlaşmaya vardı.

8 JAMES OZORNWAFOR - GALATASARAY Galatasaray, Nijerya U21 Milli Takımı'nda da forma giyen Valentine James Ozornwafor ile 2019-2020 futbol sezonundan başlamak üzere 4 sezon için anlaşmaya vardı.

9 ADİS JAHOVİC YENİ MALATYASPOR Yeni Malatyaspor, Adis Jahovic'i kadrosuna kattı.

10 JOHN OBİ MİKEL - TRABZONSPOR Trabzonspor, Nijerya Milli Takımı'nın kaptanı John Obi Mikel ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

11 HUGO RODELLEGA - DENİZLİSPOR Süper Lig'in yeni ekibi Denizlispor, Trabzonspor'da forma giyen Kolombiyalı golcü Hugo Rodellega'yı kiralık olarak kadrosuna kattı.

12 AZİZ BEHİC - BAŞAKŞEHİR Başakşehir, PSV Eindhoven forması giyen Aziz Behich'i kadrosuna kattı.