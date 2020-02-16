Türk atletlerden İstanbul Cup'ta 5 madalya

Kadınlarda 1500 metre yarışlarında mücadele veren Rahime Tekin, diskalifiye edildi.
Yarışın iki turunu önde götüren Rahime Tekin, 80 metrelik bölümde arkasında Arnavut atlet Luiza Gega'yı engellemeye çalıştı. Yarış sırasında Rahime Tekin'e bu nedenle tepki gösteren Gega, mücadele sonunda da bunu sürdürdü.
Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar da sahaya inerek Rahime Tekin'e tepki gösterdi. Çintimar, yarışta birinci olan Gega'yı teselli etti.
Kadınlar 1500 metrede Fatma Arık 4.26.97 ile beşinci olurken, Damla Çelik 4.32.52'lik derecesiyle yedinci oldu.
60 metrede Türk atletlerden Mizgin Ay 7.44 ile dördüncü ve Simay Çiftçi 7.64'lük derecesiyle yedinci sırada kaldı.
400 metrede Emel Şanlı Kırçın 54.53 ile altıncı, Zehra Oral 56.87 ile 10. ve Zeynep Kuran 57.01'lik derecesiyle 11. ve son sırada yer aldı.
60 metre engellide Özge Soylu 8.41'lik derecesiyle altıncı, Şevval Ayaz 8.49 ile yedinci, Beyzanur Yavuz 9.06 ile 12'nci sırada kaldı.