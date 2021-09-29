Turkish Airlines Euroleague'deki temsilcilerimiz Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun 2021-2022 sezonu kadroları

ntv.com.tr 29.09.2021 - 12:46
Avrupa Ligi'nde 2018-2019'da final oynayan, yeni tip Coranavirüs salgını nedeniyle tamamlanamayan 2019-2020 sezonunda şampiyonluğun en büyük adayı olarak gösterilen Anadolu Efes, geçen sezon tarihinde ilk kez bu organizasyonda şampiyonluğa ulaştı.
2021-2022 sezonuna da kadrosunu koruyarak giren Anadolu Efes, şampiyonluğun iddiali takımlarından biri olarak boy gösterecek.
İşte Anadolu Efes'in yeni sezon kadrosu...
SHANE LARKIN
GUARD - 1.82
VASILIJE MICIC
GUARD - 1.96
RODRIGUE BEAUBOIS
GUARD - 1.90
KRUNOSLAV SIMON
GUARD - 1.97
BUĞRAHAN TUNCER
GUARD - 1.93
DOĞUŞ BALBAY
GUARD - 1.85
ERTEN GAZİ
GUARD - 1.90
ADRIEN MOERMAN
FORVET - 2.02
JAMES ANDERSON
FORVET - 1.98
YİĞİTCAN SAYBİR
FORVET - 2.03
TOLGA GEÇİM
FORVET - 2.06
CHRIS SINGLETON
FORVET - 2.06
TIBOR PLEISS
PİVOT - 2.21
BRYANT DUNSTON
PİVOT - 2.03
FILIP PETRUSEV
PİVOT - 2.11
Turkish Airlines Euroleague'de son yılların en başarılı takımı olan Fenerbahçe Beko, yeni sezonda teknik ve oyuncu kadrosunu büyük oranda yeniledi.
Aleksandar Djordjevic yönetimindeki Fenerbahçe Beko 1 Ekim Cuma günü 20.45’te sahasında oynayacağı Kızılyıldız maçıyla sezonu açacak.
İşte Fenerbahçe Beko'nun yeni sezon kadrosu...
NANDO DE COLO
GUARD - 1.96
PIERRIA HENRY
GUARD - 1.93
İSMET AKPINAR
GUARD - 1.93
MARKO GUDURIC
GUARD - 1.96
MARIAL SHAYOK
GUARD - 1.96
MELİH MAHMUTOĞLU
GUARD - 1.91
ŞEHMUS HAZER
GUARD - 1.93
DANILO BARTHEL
FORVET - 2.08
ACHILLE POLONARA
FORVET - 2.02
METECAN BİRSEN
FORVET - 2.05
DYSHAWN PIERRE
FORVET - 1.98
TARIK BIBEROVIC
FORVET - 2.01
AHMET DÜVERİOĞLU
PİVOT - 2.09
JAN VESELY
PİVOT - 2.13
DEVIN BOOKER
PİVOT - 2.05