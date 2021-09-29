Turkish Airlines Euroleague'deki temsilcilerimiz Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun 2021-2022 sezonu kadroları

Avrupa Ligi'nde 2018-2019'da final oynayan, yeni tip Coranavirüs salgını nedeniyle tamamlanamayan 2019-2020 sezonunda şampiyonluğun en büyük adayı olarak gösterilen Anadolu Efes, geçen sezon tarihinde ilk kez bu organizasyonda şampiyonluğa ulaştı.

2021-2022 sezonuna da kadrosunu koruyarak giren Anadolu Efes, şampiyonluğun iddiali takımlarından biri olarak boy gösterecek.

İşte Anadolu Efes'in yeni sezon kadrosu...