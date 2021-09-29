Turkish Airlines Euroleague'deki temsilcilerimiz Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun 2021-2022 sezonu kadroları

Türkiye, bu sezon iki takımla THY Euroleague'de boy gösterecek. Son Avrupa Ligi şampiyonu Anadolu Efes ile kupayı 2017'de alan Fenerbahçe Beko, Türkiye'yi temsil edecek. İşte temsilcilerimizin kadroları...

ntv.com.tr 29.09.2021 - 12:46

Turkish Airlines Euroleague'deki temsilcilerimiz Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun 2021-2022 sezonu kadroları - 1

Avrupa Ligi'nde 2018-2019'da final oynayan, yeni tip Coranavirüs salgını nedeniyle tamamlanamayan 2019-2020 sezonunda şampiyonluğun en büyük adayı olarak gösterilen Anadolu Efes, geçen sezon tarihinde ilk kez bu organizasyonda şampiyonluğa ulaştı.

2021-2022 sezonuna da kadrosunu koruyarak giren Anadolu Efes,  şampiyonluğun iddiali takımlarından biri olarak boy gösterecek.

İşte Anadolu Efes'in yeni sezon kadrosu...

Turkish Airlines Euroleague'deki temsilcilerimiz Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun 2021-2022 sezonu kadroları - 2

SHANE LARKIN

GUARD - 1.82

Turkish Airlines Euroleague'deki temsilcilerimiz Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun 2021-2022 sezonu kadroları - 3

VASILIJE MICIC

GUARD - 1.96

Turkish Airlines Euroleague'deki temsilcilerimiz Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun 2021-2022 sezonu kadroları - 4

RODRIGUE BEAUBOIS

GUARD - 1.90

Turkish Airlines Euroleague'deki temsilcilerimiz Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun 2021-2022 sezonu kadroları - 5

KRUNOSLAV SIMON 

GUARD - 1.97

Turkish Airlines Euroleague'deki temsilcilerimiz Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun 2021-2022 sezonu kadroları - 6

BUĞRAHAN TUNCER

GUARD - 1.93

Turkish Airlines Euroleague'deki temsilcilerimiz Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun 2021-2022 sezonu kadroları - 7

DOĞUŞ BALBAY

GUARD - 1.85

Turkish Airlines Euroleague'deki temsilcilerimiz Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun 2021-2022 sezonu kadroları - 8

ERTEN GAZİ

GUARD - 1.90

Turkish Airlines Euroleague'deki temsilcilerimiz Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun 2021-2022 sezonu kadroları - 9

ADRIEN MOERMAN

FORVET - 2.02

Turkish Airlines Euroleague'deki temsilcilerimiz Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun 2021-2022 sezonu kadroları - 10

JAMES ANDERSON

FORVET - 1.98

Turkish Airlines Euroleague'deki temsilcilerimiz Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun 2021-2022 sezonu kadroları - 11

YİĞİTCAN SAYBİR

FORVET - 2.03

Turkish Airlines Euroleague'deki temsilcilerimiz Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun 2021-2022 sezonu kadroları - 12

TOLGA GEÇİM

FORVET - 2.06

Turkish Airlines Euroleague'deki temsilcilerimiz Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun 2021-2022 sezonu kadroları - 13

CHRIS SINGLETON

FORVET - 2.06

Turkish Airlines Euroleague'deki temsilcilerimiz Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun 2021-2022 sezonu kadroları - 14

TIBOR PLEISS

PİVOT - 2.21

Turkish Airlines Euroleague'deki temsilcilerimiz Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun 2021-2022 sezonu kadroları - 15

BRYANT DUNSTON

PİVOT - 2.03

Turkish Airlines Euroleague'deki temsilcilerimiz Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun 2021-2022 sezonu kadroları - 16

FILIP PETRUSEV

PİVOT - 2.11

Turkish Airlines Euroleague'deki temsilcilerimiz Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun 2021-2022 sezonu kadroları - 17

Turkish Airlines Euroleague'de son yılların en başarılı takımı olan Fenerbahçe Beko, yeni sezonda teknik ve oyuncu kadrosunu büyük oranda yeniledi. 

Aleksandar Djordjevic yönetimindeki Fenerbahçe Beko 1 Ekim Cuma günü 20.45’te sahasında oynayacağı Kızılyıldız maçıyla sezonu açacak.

İşte Fenerbahçe Beko'nun yeni sezon kadrosu...

Turkish Airlines Euroleague'deki temsilcilerimiz Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun 2021-2022 sezonu kadroları - 18

NANDO DE COLO

GUARD - 1.96

Turkish Airlines Euroleague'deki temsilcilerimiz Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun 2021-2022 sezonu kadroları - 19

PIERRIA HENRY

GUARD - 1.93

Turkish Airlines Euroleague'deki temsilcilerimiz Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun 2021-2022 sezonu kadroları - 20

İSMET AKPINAR

GUARD - 1.93

Turkish Airlines Euroleague'deki temsilcilerimiz Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun 2021-2022 sezonu kadroları - 21

MARKO GUDURIC

GUARD - 1.96

Turkish Airlines Euroleague'deki temsilcilerimiz Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun 2021-2022 sezonu kadroları - 22

MARIAL SHAYOK

GUARD - 1.96

Turkish Airlines Euroleague'deki temsilcilerimiz Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun 2021-2022 sezonu kadroları - 23

MELİH MAHMUTOĞLU

GUARD - 1.91

Turkish Airlines Euroleague'deki temsilcilerimiz Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun 2021-2022 sezonu kadroları - 24

ŞEHMUS HAZER

GUARD - 1.93

Turkish Airlines Euroleague'deki temsilcilerimiz Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun 2021-2022 sezonu kadroları - 25

DANILO BARTHEL

FORVET - 2.08

Turkish Airlines Euroleague'deki temsilcilerimiz Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun 2021-2022 sezonu kadroları - 26

ACHILLE POLONARA

FORVET - 2.02

Turkish Airlines Euroleague'deki temsilcilerimiz Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun 2021-2022 sezonu kadroları - 27

METECAN BİRSEN

FORVET - 2.05

Turkish Airlines Euroleague'deki temsilcilerimiz Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun 2021-2022 sezonu kadroları - 28

DYSHAWN PIERRE

FORVET - 1.98

Turkish Airlines Euroleague'deki temsilcilerimiz Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun 2021-2022 sezonu kadroları - 29

TARIK BIBEROVIC

FORVET - 2.01

Turkish Airlines Euroleague'deki temsilcilerimiz Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun 2021-2022 sezonu kadroları - 30

AHMET DÜVERİOĞLU

PİVOT - 2.09

Turkish Airlines Euroleague'deki temsilcilerimiz Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun 2021-2022 sezonu kadroları - 31

JAN VESELY

PİVOT - 2.13

Turkish Airlines Euroleague'deki temsilcilerimiz Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun 2021-2022 sezonu kadroları - 32

DEVIN BOOKER

PİVOT - 2.05

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