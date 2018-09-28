Türkiye 2024'ü neden alamadı? (Ortak görüş Ceferin operasyonu)

NTV yorumcusu Rıdvan Dilmen, canlı yayında kararı değerlendirdi. Dilmen, "Tutarsız olarak görüyorum çünkü 2019 Süper Kupa Finali Türkiye'de oynanacak. 2020 Şampiyonlar ligi finali de Olimpiyat Stadında oynanacak. Madem bu kadar problemli ülkeyiz bu finalleri niye bize verdiler. Açıkçası ben yüzde 50'nin çok altında bir oy alacağımızı bekliyordum. Benim için sürpriz olmadı. Zaten UEFA'nın verdiği raporda çok adaletsizdi. Mesela Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'la ilgili bir rapor hazırlanmamıştı" dedi.