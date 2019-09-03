Türkiye ABD 2019 Dünya Kupası basketbol maçı
AFP, Reuters
Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri, Çin'de düzenlenen 2019 Dünya Basketbol Şampiyonası'nda karşı karşıya geliyor. Türkiye-ABD basketbol maçını NTV'den canlı izleyebilirsiniz.
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TÜRKİYE-ABD MAÇI
Türkiye ve ABD, FIBA 2019 Basketbol Dünya Şampiyonası E Grubu 2. maçında Shanghai Oriental Sports Center'da karşı karşıya geliyor.
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İLK PERİYOT SONUCUKarşılaşmanın ilk çeyreği ABD'nin 26-21 üstünlüğüyle sona erdi.
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İLK YARI SONUCUKarşılaşmanın 2. çeyreğinde de üstünlüğünü sürdüren ABD, devre arasına Türkiye karşısında 47-42 önde girdi.
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Türkiye'de ilk yarıda en skorer isim 15 sayıyla Ersan İlyasova oldu.
Furkan Korkmaz ve Scott Wilbekin ise 7'şer sayı attı.
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ABD cephesinde ise en skorer isim 11 sayı ile Myles Turner oldu.
Khris Middleton ise 8 sayıyla oynadı.
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