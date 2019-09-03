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Türkiye ABD 2019 Dünya Kupası basketbol maçı

AFP, Reuters

Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri, Çin'de düzenlenen 2019 Dünya Basketbol Şampiyonası'nda karşı karşıya geliyor. Türkiye-ABD basketbol maçını NTV'den canlı izleyebilirsiniz.

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    TÜRKİYE-ABD MAÇI

    TÜRKİYE-ABD MAÇI

    Türkiye ve ABD, FIBA 2019 Basketbol Dünya Şampiyonası E Grubu 2. maçında Shanghai Oriental Sports Center'da karşı karşıya geliyor.

    CANLI İZLE: TÜRKİYE ABD BASKETBOL MAÇI 

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    İLK PERİYOT SONUCU

    İLK PERİYOT SONUCU
    Karşılaşmanın ilk çeyreği ABD'nin 26-21 üstünlüğüyle sona erdi.
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    İLK YARI SONUCU

    İLK YARI SONUCU
    Karşılaşmanın 2. çeyreğinde de üstünlüğünü sürdüren ABD, devre arasına Türkiye karşısında 47-42 önde girdi.
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    Türkiye'de ilk yarıda en skorer isim 15 sayıyla Ersan İlyasova oldu.

    Furkan Korkmaz ve Scott Wilbekin ise 7'şer sayı attı.

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    ABD cephesinde ise en skorer isim 11 sayı ile Myles Turner oldu.

    Khris Middleton ise 8 sayıyla oynadı.

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