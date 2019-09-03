Türkiye ABD basketbol maçı hangi kanalda, saat kaçta? (FIBA 2019 Dünya Kupası)
ntv.com.tr, Anadolu Ajansı
Türkiye ve ABD basketbol milli takımları, Çin'de düzenlenen 2019 Dünya Basketbol Şampiyonası'da bugün karşı karşıya gelecek. Türkiye - Amerika Birleşik Devletleri basketbol maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? 3 Eylül 2019 NTV canlı yayın akışı...
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TÜRKİYE'NİN RAKİBİ ABD
Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı, Çin'de düzenlenen 2019 Dünya Kupası E Grubu ilk maçında Japonya'yı 86-67 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başlamıştı.
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TÜRKİYE'NİN RAKİBİ ABD
Türkiye, gruptaki 2. maçında ABD ile bugün karşı karşıya gelecek.
İki takım, son olarak 2010 yılında İstanbul'da düzenlenen Dünya Şampiyonası Finali'nde karşı karşıya gelmişti.
Maçı 81-64 kazanan ABD, Dünya Şampiyonu olurken, A Milliler 2. olmuştu.
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TÜRKİYE ABD MAÇI SAAT 15.30'DA
Turnuvanın favorilerinden ABD ilk maçta Çekya'yı 88-67 mağlup etmişti.
Şanghay Oriental Spor Merkezi'ndeki mücadele TSİ 15.30'da başlayacak.
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TÜRKİYE ABD MAÇI HANGİ KANALDA?Basketbolseverler, Türkiye ABD Dünya Kupası maçını NTV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak izleyebilecek.
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İLK MAÇIN YILDIZI ERSAN İLYASOVA
Milli takımın güçlü rakibi ABD ile yapacağı karşılaşmada gözler NBA'de görev yapan Ersan İlyasova, Cedi Osman ve Furkan Korkmaz'ın üzerinde olacak.
Japonya karşısında 19 sayı üreten 10 da ribaunt alan Ersan İlyasova, maçın adamı seçilmişti.
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CEDİ OSMAN VE FURKAN'DAN KATKIMillilerin NBA patentli oyuncularından Cedi Osman, grubun ilk maçında 12 sayı üreterek takıma katkı verdi. Kenardan gelen Furkan Korkmaz ise 10 sayılık performans sergiledi.
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WILBEKIN'İN DURUMU BELİRSİZ
Melih Mahmutoğlu, Japonya maçını 17 sayıyla tamamlamıştı.
Milli takımda yer alan Scottie Wilbekin'in yarınki zorlu maçta oynaması bekleniyor.
Parmağındaki sorundan dolayı turnuva öncesi gerçekleştirilen antrenmanlara zaman zaman katılmayan Wilbekin, Japonya maçında kadroda bulunmasına rağmen süre alamamıştı.
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