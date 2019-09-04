Türkiye Çekya basketbol maçı
AFP, Reuters
Türkiye, Çekya Basketbol Milli Takımı ile Çin'de düzenlenen 2019 Dünya Basketbol Şampiyonası E Grubu 3. maçında bugün karşı karşıya geliyor. Türkiye Çekya maçı NTV'de canlı yayınlanıyor.
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SIRADAKİ RAKİP ÇEKYA
12 Dev Adam, grupta oynanan ilk maçta Japonya'yı 86-67 mağlup etmiş, uzatmaya giden ikinci maçta ise turnuvanın favorileri arasında yer alan ABD'ye son anda 93-92 yenilmişti.
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SIRADAKİ RAKİP ÇEKYA5 Eylül Perşembe günü sabah saat 11.30'da oynanan Türkiye - Çekya basketbol maçı NTV'den canlı ve şifresiz yayınlanıyor., 2019 Dünya Basketbol Şampiyonası E Grubu 3. maçında Çekya ile karşı karşıya geliyor.
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TÜRKİYE - ÇEKYA CANLI YAYINKarşılaşmanın ilk çeyreği Çekya'nın 22-16 üstünlüğüyle sona erdi.
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2. çeyrek karşılıklı basketlerle başlarken, Türkiye ilk kez Ersan'ın 3 sayılık basketiyle 27-26 öne geçti.
Üst üste basketlerle tekrar üstünlüğü ele geçiren Çekya, devre arasına 43-35 önde girdi.
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Türkiye, 3. çeyreğe 8-0 seriyle başlayarak skora 43-43 denge getirdi.
Daha sonra Çekya art arda bulduğu basketlerle tekrar öne geçti ve Türkiye final periyoduna 66-60 geride girdi.
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64. çeyreğe Cedi Osman'ın 3 sayılık basketiyle başlayan Türkiye, farkı 3'e indirdi.
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E GRUBU PUAN DURUMU
Türkiye, ilk iki sırayı alan takımların bir üst tura yükseleceği E Grubu'nda 3 puanla 2. sırada yer alıyor.
PUAN DURUMU
1. ABD - 4 PUAN
2. TÜRKİYE - 3 PUAN
3. ÇEKYA - 3 PUAN
4. JAPONYA - 2 PUAN
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TÜRKİYE NASIL GRUPTAN ÇIKAR?
Türkiye ve Çekya'nın ilk 2 maç sonunda birer galibiyeti bulunuyor.
İlk 2 sırayı alan takımlar, Dünya Kupası'nda bir üst tura yükselecek.
12 Dev Adam, Çekya'yı yenerse ABD ile birlikte gruptan çıkacak.
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