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Türkiye Çekya basketbol maçı

AFP, Reuters

Türkiye, Çekya Basketbol Milli Takımı ile Çin'de düzenlenen 2019 Dünya Basketbol Şampiyonası E Grubu 3. maçında bugün karşı karşıya geliyor. Türkiye Çekya maçı NTV'de canlı yayınlanıyor.

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    SIRADAKİ RAKİP ÇEKYA

    türkiye, çekya, dünya şampiyonası

    12 Dev Adam, grupta oynanan ilk maçta Japonya'yı 86-67 mağlup etmiş, uzatmaya giden ikinci maçta ise turnuvanın favorileri arasında yer alan ABD'ye son anda 93-92 yenilmişti.

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    SIRADAKİ RAKİP ÇEKYA

    SIRADAKİ RAKİP ÇEKYA
    5 Eylül Perşembe günü sabah saat 11.30'da oynanan Türkiye - Çekya basketbol maçı NTV'den canlı ve şifresiz yayınlanıyor., 2019 Dünya Basketbol Şampiyonası E Grubu 3. maçında Çekya ile karşı karşıya geliyor.
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    TÜRKİYE - ÇEKYA CANLI YAYIN

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    Karşılaşmanın ilk çeyreği Çekya'nın 22-16 üstünlüğüyle sona erdi.
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    2. çeyrek karşılıklı basketlerle başlarken, Türkiye ilk kez Ersan'ın 3 sayılık basketiyle 27-26 öne geçti.

    Üst üste basketlerle tekrar üstünlüğü ele geçiren Çekya, devre arasına 43-35 önde girdi.

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    Türkiye, 3. çeyreğe 8-0 seriyle başlayarak skora 43-43 denge getirdi. 

    Daha sonra Çekya art arda bulduğu basketlerle tekrar öne geçti ve Türkiye final periyoduna 66-60 geride girdi.

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    4. çeyreğe Cedi Osman'ın 3 sayılık basketiyle başlayan Türkiye, farkı 3'e indirdi.
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    E GRUBU PUAN DURUMU

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    Türkiye, ilk iki sırayı alan takımların bir üst tura yükseleceği E Grubu'nda 3 puanla 2. sırada yer alıyor. 

    PUAN DURUMU

    1. ABD - 4 PUAN
    2. TÜRKİYE - 3 PUAN
    3. ÇEKYA - 3 PUAN
    4. JAPONYA - 2 PUAN

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    TÜRKİYE NASIL GRUPTAN ÇIKAR?

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    Türkiye ve Çekya'nın ilk 2 maç sonunda birer galibiyeti bulunuyor. 

    İlk 2 sırayı alan takımlar, Dünya Kupası'nda bir üst tura yükselecek. 

    12 Dev Adam, Çekya'yı yenerse ABD ile birlikte gruptan çıkacak.

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