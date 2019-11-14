Türkiye EURO 2020'de

Türk Telekom Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısı golsüz tamamlandı.
Orta saha mücadelesi şeklinde geçen ilk yarıda Türkiye, 2 önemli gol pozisyonuna girerken, İzlanda ise A Milli Takım kalesinde tehlike oluşturamadı.
İkinci yarıda da gol sesi çıkmayınca mücadele başladığı gibi 0-0 bitti.
Bu sonuçla gruptaki son maçlar öncesinde puanını 20'ye yükselten ve İzlanda ile arasındaki 4 puanlık farkı koruyan A Milliler, grubu ilk ikide bitirmeyi garantiledi.
EURO 2020'ye katılma hakkını elde eden ay-yıldızlı ekip, büyük coşku yaşadı.
Taraftarların tezahüratlarına eşlik eden teknik heyet ve oyuncular, bütün tribünleri tek tek selamladı.
Futbolcular ve teknik ekip, foto muhabirlere galibiyet pozu da verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin EURO 2020 biletini aldığı karşılaşma için Türk Telekom Stadı'na geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, TFF Yönetim Kurulu üyeleri, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz karşıladı.
Karşılaşmayı ayrıca Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da tribünden izledi.
A Milli Futbol Takımı, İzlanda karşılaşmasıyla 5 yıl sonra Türk Telekom Stadı'nda bir maça çıktı.
Ay-yıldızlı ekip, bu stattaki son maçını 16 Kasım 2014'te Kazakistan ile oynamış, Burak Yılmaz (2) ve Serdar Aziz'in golleriyle 3-1 kazanmıştı.
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, İzlanda maçıyla ay-yıldızlı ekibin başındaki 61. karşılaşmasına çıktı.
Ay-yıldızlı ekip, Güneş yönetiminde oynadığı 60 maçta, 31 galibiyet, 14 beraberlik ve 15 yenilgi yaşadı. Türkiye, Güneş yönetiminde 92 gol attı, kalesinde 54 gole engel olamadı.