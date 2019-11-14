Türkiye EURO 2020'de

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TÜRKİYE-İZLANDA MAÇINDA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin EURO 2020 biletini aldığı karşılaşma için Türk Telekom Stadı'na geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, TFF Yönetim Kurulu üyeleri, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz karşıladı.



Karşılaşmayı ayrıca Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da tribünden izledi.