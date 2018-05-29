Türkiye - İran maçı: 2-1 ("Sanki deplasmanda gibiydik")
ntv.com.tr, DHA, İHA, Anadolu Ajansı
Türkiye A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçı kapsamında Dünya Kupası'na gidecek olan İran'ı 2-1 yendi. Başakşehir Fatih Terim Stadı'na gelen İranlılar takımlarını destekledi. Maç sonrası açıklamada bulunan Lucescu, deplasmanda oynamış gibi hissettiğini belirterek, "İranlı seyircilerin çok fazlaydı ve güzel bir ortam oluşturdular" dedi.
-
1Türkiye A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçı kapsamında Dünya Kupası'na gidecek olan İran'ı 2-1 yendi.
-
2Başakşehir Fatih Terim Stadı'na gelen İranlılar takımlarını destekledi.
-
3İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan müsabakada ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 6'ncı ve 50'nci dakikalarda Cenk Tosun kaydetti.
-
4Deplasman ekibinin tek golü ise 90+2'nci dakikada penaltıdan Dejagah ile geldi.
-
5
"SANKİ DEPLASMANDA GİBİYDİK"İran karşısında 2-1 kazanılan maçın ardından konuşan A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, deplasmanda oynamış gibi hissettiğini belirterek, "İranlı seyircilerin çok fazlaydı ve güzel bir ortam oluşturdular. Güzel bir maçtı. Onların Dünya Kupası hazırlığı için, bizim de yeni kurulan ekibimizi görme adına güzel bir karşılaşma oldu" dedi.
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
-
31
-
32
-
33
-
34
-
35
-
36
-
37
-
38
-
39
-
40
-
41
-
42