Türkiye - İrlanda Cumhuriyeti özel maçı bu akşam hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak?
ntv.com.tr
Türkiye A Milli Futbol Takımı, bu akşam Antalya Stadı'nda oynanacak hazırlık maçında İrlanda Cumhuriyeti ile maç yapacak. Milli Takım teknik direktörü Mircea Lucescu, İrlanda maçı öncesi basın toplantısında kadro, Cenk Tosun, Enes Ünal ve Cengiz Ünder'in performanslarını değerlendirdi. Peki Türkiye İrlanda maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz yayın var mı? İşte özel maç hakkında tüm merak edilenler...
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TÜRKİYE İRLANDA'YI AĞIRLIYORRusya'da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası'na katılma hakkını elde edemeyen A Milli Takım, Antalya'daki hazırlık maçında bu akşam İrlanda Cumhuriyeti ile karşılaşacak.
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LUCESCU: İYİ BİR ÇEKİRDEK KADRO İSTİYORUZİrlanda ile oynanacak karşılaşma öncesi maçın oynanacağı Antalya Stadı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Rumen teknik adam, genç oyuncularla iyi bir çekirdek kadro oluşturmaya çalıştıklarını söyledi.
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EMRE MOR VE CENGİZ ÜNDER YOK
Avrupa'da forma giyen milli futbolcular Cenk Tosun, Cengiz Ünder ve Enes Ünal'ın takımlarındaki yükselen performansı ile ilgili soru üzerine, Lucescu şöyle konuştu:
"Hepsi de becerikli, iyi oyuncular. Büyük yetenekli oyuncuların yanında oynuyorlar. Bu durum, milli takıma da katkı sağlıyor. Gençlerle iyi bir çekirdek kadro oluşturmaya çalışıyoruz. Bu becerikli oyuncularla kazanan bir ekip oluşturmayı hedefliyoruz. Ne yazık ki bu sefer Emre Mor bizimle olamıyor. 38 derece ateşi var. Cengiz Ünder de dün antrenmanda bir sakatlık yaşadı. Türk Milli Takımı'nın geleceğini sağlayacak genç oyuncular var. Hepsi beraber oynayacak. Bu da iyi olacak. Takımdaki herkes iyi oyuncu. Umut ediyorum ki inanarak bir şeyi başaracağız ve daha iyiye gideceğiz."
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TÜRKİYE İRLANDA MAÇI HANGİ KANALDA?
Futbolseverler, Antalya Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak Türkiye İrlanda hazırlık maçını TRT Spor kanalından canlı ve şifresiz yayınla izleyebilecek.
Maçın canlı anlatımı ve canlı skoru ntv.com.tr'de de yer alacak.
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MAÇ BİLETLERİ TÜKENDİ
A Milli Futbol Takımı'nın, İrlanda Cumhuriyeti ile bu akşam yapacağı hazırlık maçının bilet satışı sona erdi.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Antalya Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmanın biletlerinin tükenmesi nedeniyle internet üzerinden ve gişelerden yapılan satışın sona erdiği ifade edildi.
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6Türkiye İrlanda maçını Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Slavko Vinčič yönetecek. Müsabakada Vinčič'in yardımcılıklarını, Tomaž Klančnik ve Andraž Kovačič yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise FIFA kokartlı hakemlerimizden Hüseyin Göçek olacak.
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