Türkiye - İrlanda Cumhuriyeti özel maçı bu akşam hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak?

Avrupa'da forma giyen milli futbolcular Cenk Tosun, Cengiz Ünder ve Enes Ünal'ın takımlarındaki yükselen performansı ile ilgili soru üzerine, Lucescu şöyle konuştu:

"Hepsi de becerikli, iyi oyuncular. Büyük yetenekli oyuncuların yanında oynuyorlar. Bu durum, milli takıma da katkı sağlıyor. Gençlerle iyi bir çekirdek kadro oluşturmaya çalışıyoruz. Bu becerikli oyuncularla kazanan bir ekip oluşturmayı hedefliyoruz. Ne yazık ki bu sefer Emre Mor bizimle olamıyor. 38 derece ateşi var. Cengiz Ünder de dün antrenmanda bir sakatlık yaşadı. Türk Milli Takımı'nın geleceğini sağlayacak genç oyuncular var. Hepsi beraber oynayacak. Bu da iyi olacak. Takımdaki herkes iyi oyuncu. Umut ediyorum ki inanarak bir şeyi başaracağız ve daha iyiye gideceğiz."