Türkiye - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? (EURO 2020)

Avrupa Futbol Şampiyonası 2020 (EURO 2020) Türkiye - İtalya mücadelesi ile başlayacak. Türkiye - İtalya karşılaşmasının turnuvanın açılış maçı olması nedeniyle dünyadaki çoğu futbolsever tarafından takip edilmesi bekleniyor. Peki, EURO 2020 Türkiye - İtalya maçı ne zaman, nerede, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

08.06.2021 - 15:39

Türkiye - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? (EURO 2020) - 1
Türkiye - İtalya karşılaşması 11 Haziran Cuma günü TSİ 22.00’da başlayacak. Roma Olimpiyat Stadı’nda oynanacak olan mücadele TRT 1’den yayınlanacak. Türkiye ve İtalya 9. kez karşı karşıya gelecek. İki ülke arasında oynanan 8 maçta İtalya 5 kez kazanırken 3 maç berabere bitti.
Türkiye - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? (EURO 2020) - 2
Türkiye ile İtalya bugüne kadar büyük turnuvalarda sadece bir kez karşılaşırken, 11 Haziran 2000'de oynanan Euro 2000 açılış karşılaşmasını İtalya 2-1 kazanmıştı. Türkiye bu güne kadar katıldığı 4 Avrupa Şampiyonası’nda, oynadığı tüm açılış maçlarını kaybetti. Bir ilki başarmak isteyen A Milli Futbol Takımı’nın A grubundaki diğer rakipleri ise İsviçre ve Galler.
Türkiye - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? (EURO 2020) - 3

EURO 2020 A GRUBU MAÇ TAKVİMİ

11 Haziran Cuma (TSİ 22.00): Türkiye-İtalya (Roma Olimpiyat Stadı)

12 Haziran Cumartesi (TSİ 16.00): Galler-İsviçre (Bakü Olimpiyat Stadı)

16 Haziran Çarşamba (TSİ 19.00): Türkiye-Galler (Bakü Olimpiyat Stadı)

16 Haziran Çarşamba (TSİ 22.00): İtalya-İsviçre (Roma Olimpiyat Stadı)

20 Haziran Pazar (TSİ 19.00): İtalya-Galler (Roma Olimpiyat Stadı)

20 Haziran Pazar (TSİ 19.00): İsviçre-Türkiye (Bakü Olimpiyat Stadı)
Türkiye - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? (EURO 2020) - 4

TÜRKİYE EURO 2020 KADROSU

Kaleci:
Altay Bayındır (Fenerbahçe), Mert Günok (Medipol Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Zeki Çelik (Lille), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Sassuolo), Merih Demiral (Juventus), Mert Müldür (Sassuolo), Ozan Kabak (Schalke 04), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş), Umut Meraş (Le Havre)

Orta saha: Yusuf Yazıcı (Lille), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Orkun Kökçü (Feyenoord), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Taylan Antalyalı (Galatasaray), Hakan Çalhanoğlu (Milan)

Forvet: Burak Yılmaz (Lille), Cengiz Ünder (Roma), Enes Ünal (Getafe), Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Halil İbrahim Dervişoğlu (Brentford), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf).

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