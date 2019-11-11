Türkiye İzlanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

H Grubu'ndaki liderliğini devam ettirmek için büyük avantaj yakalayan A Milli Futbol Takımı 14 Kasım Perşembe günü İzlanda ile bir araya gelecek.
İstanbul deplasmanında yer alacak İzlanda, Türk Telekom Arena Stadı'nda Türkiye'nin karşısına çıkacak. Maç saat 20.00'da TRT1 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.
H Grubu'nda oynadığı 8 maçta 6 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgiyle 19 puan toplayan A Milli Takım, averajla lider durumda bulunuyor. Milliler, İzlanda'dan puan veya puanlar aldığı takdirde Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkını elde edecek.
2020 Euro Avrupa Şampiyonası Elemeleri kapsamında gerçekleşecek Türkiye- İzlanda maçı öncesi milli takımda kaleci değişikliğine gidildi.
Değişikliğe göre, Gökhan Akkan yerine Altay Bayındır kadroya dahil edildi.
Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde 14 Kasım Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Anthony Taylor yönetecek. Taylor'ın yardımcılıklarını Gary Beswick ve Adam Nunn yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Stuart Attwell olacak.
Şenol Güneş, EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda 14 Kasım Perşembe günü İzlanda ve 17 Kasım Pazar günü de Andorra ile oynanacak gruptaki son mücadeleler öncesinde,
''Son düzlüğe geldik, son adımı da iyi yapmak istiyoruz. Anadolu'dan başlayan bu yarışmayı İstanbul'da bitirip, Avrupa'ya gitmek için bir adım daha atmak zorundayız. Rakibimiz İzlanda zaten grupta Fransa ile birlikte güçlü rakiplerimizdi. Sahamızda oynayacağımız müsabaka ve en son Andorra maçıyla gruptaki tüm maçları bitireceğiz'' dedi.
Güneş, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir panelde kullandığı "2022 benim için final olacak." sözünün hatırlatılması üzerine ise şu açıklamayı yaptı:
"Şaşırmayın. Orada çok güzel şeyler söyledim ama açılımlarını fazla yapmadım. İkinci defa gittikten sonra bir üçüncüye gitmeye zaman bulabilir miyim diye söyledim. Belki oradan çıkardınız. İzlanda maçına da final diyorum, İzlanda maçı son maçım değil. 2022 Dünya Kupası finallerinde olmak istiyoruz, ben de arzuluyorum, ondan sonra ne yapacağımla ilgili hiçbir şey söyleyemem. Çünkü yarın ne olacağını bilmiyorum. Allah bize o günleri bir göstersin. Ne yapacağımızı hep beraber konuşuruz. Üzülmeyin, şimdilik gitmiyorum." dedi.