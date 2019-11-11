Türkiye İzlanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ŞENOL GÜNEŞ EMEKLİ Mİ OLUYOR?

Güneş, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir panelde kullandığı "2022 benim için final olacak." sözünün hatırlatılması üzerine ise şu açıklamayı yaptı:

"Şaşırmayın. Orada çok güzel şeyler söyledim ama açılımlarını fazla yapmadım. İkinci defa gittikten sonra bir üçüncüye gitmeye zaman bulabilir miyim diye söyledim. Belki oradan çıkardınız. İzlanda maçına da final diyorum, İzlanda maçı son maçım değil. 2022 Dünya Kupası finallerinde olmak istiyoruz, ben de arzuluyorum, ondan sonra ne yapacağımla ilgili hiçbir şey söyleyemem. Çünkü yarın ne olacağını bilmiyorum. Allah bize o günleri bir göstersin. Ne yapacağımızı hep beraber konuşuruz. Üzülmeyin, şimdilik gitmiyorum." dedi.