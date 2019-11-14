Türkiye İzlanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda (Euro 2020 Elemeleri)?

H Grubu'ndaki liderliğini devam ettirmek için büyük avantaj yakalayan A Milli Futbol Takımı, bugün İzlanda ile karşı karşıya gelecek gelecek.
İzlanda, Türk Telekom Arena Stadı'nda Türkiye'nin karşısına saat 20.00'da çıkacak ve mücadele TRT1 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.
H Grubu'nda oynadığı 8 maçta 6 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgiyle 19 puan toplayan A Milli Takım, averajla lider durumda bulunuyor. Milliler, İzlanda'dan puan veya puanlar aldığı takdirde Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkını elde edecek.
Maçı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Anthony Taylor yönetecek. Taylor'ın yardımcılıklarını Gary Beswick ve Adam Nunn yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Stuart Attwell olacak.
2020 Euro Avrupa Şampiyonası Elemeleri kapsamında gerçekleşecek Türkiye- İzlanda maçı öncesi milli takımda kaleci değişikliğine gidildi.
Yedek kaleci Gökhan Akkan yerine Altay Bayındır kadroya dahil edildi.
Milli Takım'da Cenk Tosun ve İrfan Can kadroda yer almıyor. Kaptan Emre Belözoğlu'nun durumunun ise iyi olduğu belirtildi. Emre'nin
maçta forma giyip giymeyeceğine teknik ekip karar verecek.
Şenol Güneş, EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda zorlu mücadele öncesi şu mesajları verdi:
"Burada başlamıştık, inşallah yarın bitireceğiz. İyi başladık, sonuna geldik, yarın da iyi bitirmek istiyoruz.
Fransa bu grubun favorisiydi, İzlanda'yla çekişeceğimiz aşikardı. Gelişmeler sonucunda avantaj bizde görünüyor ama hiçbir şeyin garantisi yok.
Soğukkanlı ve sabırlı olmalıyız. Oynayacağımız oyun, kendi oyunumuz olacak. Duran topları iyi kullanabilen, kazandığı toplarla hızlı çıkmayı
düşünen ve hava toplarında ribaund alıp bunlarla hücum eden bir takımla oynayacağız.
İzlanda'ya karşı üstünlük sağlayıp kazanmak istiyoruz. Beraberlik kontrolü, bizim tamamen savunma anlayışında olacağız diye bir şey yok. Bizim rakibe karşı sadece belli tedbirlerimiz olacak. Elimizdeki oyuncularla kendi oyunumuzu oynayacağız."
İDDAA'DA TÜRKİYE FAVORİ
Türkiye 1.60
Berabere 3.20
İzlanda 3.75
Eski hakem ve futbol yorumcusu Deniz Çoban, Fanatik'teki köşesinde maçın İngiliz hakemiyle ilgili şu yorumda bulundu: “İzlanda maçımıza, Ada Futbolu’ndan bir hakemin atanması doğru değil. Futbol anlayışları, sertliğe karşı prim açısından, rakip için önemli avantaj. 12 Şampiyonlar ligi maçını tek kırmızı kartla bitirmiş, İngiltere’de 10 maçta bir kırmızı çıkartıyor. Fizik gücü yüksek İzlanda karşısında bize dezavantaj doğurabilir. Henüz uluslararası arenada önemli turnuvalarda, maçlarda ve finallerde görev alabilmiş değil. Ancak İngiltere’nin Clattenburg ve Atkinson’dan sonra uluslararası arenada ön plana çıkmaya başlayan en önemli ismi olduğu da gerçek..."
Mert Günok
Zeki Çelik
Melih Demiral
Çağlar Söyüncü
Hasan Ali Kaldırım
Ozan Tufan
Mahmut Tekdemir
Cengiz Ünder
Emre Belözoğlu
Hakan Çalhanoğlu
Burak Yılmaz