Türkiye İzlanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda (Euro 2020 Elemeleri)?

"BU HAKEM İZLANDA'YA YARAR"

Eski hakem ve futbol yorumcusu Deniz Çoban, Fanatik'teki köşesinde maçın İngiliz hakemiyle ilgili şu yorumda bulundu: “İzlanda maçımıza, Ada Futbolu’ndan bir hakemin atanması doğru değil. Futbol anlayışları, sertliğe karşı prim açısından, rakip için önemli avantaj. 12 Şampiyonlar ligi maçını tek kırmızı kartla bitirmiş, İngiltere’de 10 maçta bir kırmızı çıkartıyor. Fizik gücü yüksek İzlanda karşısında bize dezavantaj doğurabilir. Henüz uluslararası arenada önemli turnuvalarda, maçlarda ve finallerde görev alabilmiş değil. Ancak İngiltere’nin Clattenburg ve Atkinson’dan sonra uluslararası arenada ön plana çıkmaya başlayan en önemli ismi olduğu da gerçek..."