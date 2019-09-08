Türkiye Moldova maçı ne zaman, saat kaçta? (Türkiye puan tablosu)

A Milli Takım kaptanı Emre Belözoğlu ise Türkiye Andorra maçı sonrası,

“BU TAKIM ŞAMPİYONADA OLMAYI HAK EDİYOR”

Andorra karşısında aldıkları galibiyetten dolayı mutlu olduklarını ifade eden Belözoğlu, “Maçta sonra taraftarımızın bana gösterdiği teveccüh, bana çok iyi bir gece yaşattı. Teşekkür ediyorum. Mükemmel bir gece oldu. Son dakikada da olsa kazanmayı bildik. Şampiyonaya gitmek böyle maçlardan geçiyor. Kazandığımız için mutluyuz. Bu takım şampiyonada olmayı hak ediyor” açıklamasını yaptı.