Türkiye Moldova maçı ne zaman? (Türkiye'nin puan durumu)
Ntvspor, ntv.com.tr
Euro 2020 Avrupa Şampiyonası H Grubu'nda yer alan A Milli Futbol Takımımız, gruptaki 6. maçında Moldova ile karşı karşıya gelecek. Peki Moldova Türkiye maçı saat kaçta? Moldova Türkiye maçı hangi kanalda?
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1Türkiye Andorra maçının hemen ardından Türkiye- Moldova maçına çerildi. Peki Moldova Türkiye maçı saat kaçta? İşte merak edilenler...
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MOLDOVA TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?Moldova Türkiye maçı 10 Eylül Salı günü Moldova'nın başkenti Kişinev'de yer alan Zimbru Stadyumu'nda saat 21:45'te oynanacak.
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MOLDOVA TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?Euro 2020 Avrupa Şampiyonası H Grubu 6. maçı olan Moldova Türkiye mücadelesi TRT 1'den canlı yayınlanacak.
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A MİLLİ TAKIMA ANDORRA ENGELİNİ AŞTIA Milli Takım, tek kale oynadığı karşılaşmada Andorra'yı 89. dakikada Ozan Tufan'ın attığı golle yıktı. Ay-yıldızlılar sahadan 1-0 galip ayrıldı.
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59 puanlı A Milli Takım, Türkiye'ye puansız gelen Andorra'yı maç boyunca rakip kaleye hapsetti. İlk dakikadan itibaren takım olarak savunmaya çekilen Andorra'ya karşı tüm hatlarıyla hücum yapan A Milli Takım ilk yarıda aradığı golü bulamadı.
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6İlk yarısı 0-0 sona eren mücadelenin ikinci yarısında da A Milli Takım rakibini kendi yarı alanına hapsetti. Dakikalar ilerlerken Ay-yıldızlıları galibiyete taşıyan gol 89. dakikada geldi.
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EMRE BELÖZOĞLU OMUZLARDA
A Milli Takım kaptanı Emre Belözoğlu ise Türkiye Andorra maçı sonrası,
“BU TAKIM ŞAMPİYONADA OLMAYI HAK EDİYOR”
Andorra karşısında aldıkları galibiyetten dolayı mutlu olduklarını ifade eden Belözoğlu, “Maçta sonra taraftarımızın bana gösterdiği teveccüh, bana çok iyi bir gece yaşattı. Teşekkür ediyorum. Mükemmel bir gece oldu. Son dakikada da olsa kazanmayı bildik. Şampiyonaya gitmek böyle maçlardan geçiyor. Kazandığımız için mutluyuz. Bu takım şampiyonada olmayı hak ediyor” açıklamasını yaptı.
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TÜRKİYE PUAN DURUMU
Gerçekleşen Andorra Türkiye maçının ardından puan durumu,
FRANSA: 12
TÜRKİYE: 12
İZLANDA: 12
ARNAVUTLUK: 6
MOLDOVA: 3
ANDORRA: 0