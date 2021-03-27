Türkiye, Norveç karşısında farklı kazandı (Dünya Kupası Elemeleri)
A Milli Futbol Takımımız Hollanda'nın ardından Norveç'i de 3-0 yenerek Dünya Kupası elemelerine mükemmel bir başlangıç yaptı. Norveç'te oynanan karşılaşmada Türkiye'nin gollerini Ozan Tufan(2) ve Çağlar Söyüncü attı. Salı günü Letonya ile karşılacak olan A Milliler 6 puanla G Grubunun lideri.
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ntv.com.tr 27.03.2021 - 21:51
2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ikinci maçında, A Milli Futbol Takımı ile Norveç milli takımı İspanya’nın Malaga şehrindeki La Rosaleda Stadı’nda karşı karşıya geldi.
Milli Takım, 4 dakikada Ozan Tufan'ın golüyle 1-0 öne geçti.
Karşılaşmanın 28. dakikasında Çağlar Söyüncü'nün golüyle fark 2'ye çıktı: 2-0
Karşılaşmanın ilk yarısı Türkiye'nin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
59. dakikada Ozan Tufan kendisinin 2. Milli Takım'ın 3. golünü attı: 3-0
Karşılaşma Türkiye'nin 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Milli Takımımız bu galibiyetle G Grubunda 6 puanla liderliğe yükseldi. Grupta Karadağ da 6 puanla ikinci sırada yer alıyor.
Milli Takımımız, gruptaki 3. maçını salı günü Letonya ile oynayacak.
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