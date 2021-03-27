Türkiye, Norveç karşısında farklı kazandı (Dünya Kupası Elemeleri)

A Milli Futbol Takımımız Hollanda'nın ardından Norveç'i de 3-0 yenerek Dünya Kupası elemelerine mükemmel bir başlangıç yaptı. Norveç'te oynanan karşılaşmada Türkiye'nin gollerini Ozan Tufan(2) ve Çağlar Söyüncü attı. Salı günü Letonya ile karşılacak olan A Milliler 6 puanla G Grubunun lideri.

ntv.com.tr 27.03.2021 - 21:51

Türkiye, Norveç karşısında farklı kazandı (Dünya Kupası Elemeleri) - 1
2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ikinci maçında, A Milli Futbol Takımı ile Norveç milli takımı İspanya’nın Malaga şehrindeki La Rosaleda Stadı’nda karşı karşıya geldi.
Türkiye, Norveç karşısında farklı kazandı (Dünya Kupası Elemeleri) - 2
Milli Takım, 4 dakikada Ozan Tufan'ın golüyle 1-0 öne geçti.
Türkiye, Norveç karşısında farklı kazandı (Dünya Kupası Elemeleri) - 3
Karşılaşmanın 28. dakikasında Çağlar Söyüncü'nün golüyle fark 2'ye çıktı: 2-0
Türkiye, Norveç karşısında farklı kazandı (Dünya Kupası Elemeleri) - 4
Karşılaşmanın ilk yarısı Türkiye'nin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Türkiye, Norveç karşısında farklı kazandı (Dünya Kupası Elemeleri) - 5
59. dakikada Ozan Tufan kendisinin 2. Milli Takım'ın 3. golünü attı: 3-0
Türkiye, Norveç karşısında farklı kazandı (Dünya Kupası Elemeleri) - 6
Karşılaşma Türkiye'nin 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Türkiye, Norveç karşısında farklı kazandı (Dünya Kupası Elemeleri) - 7
Milli Takımımız bu galibiyetle G Grubunda 6 puanla liderliğe yükseldi. Grupta Karadağ da 6 puanla ikinci sırada yer alıyor.
Türkiye, Norveç karşısında farklı kazandı (Dünya Kupası Elemeleri) - 8
Milli Takımımız, gruptaki 3. maçını salı günü Letonya ile oynayacak.
Türkiye, Norveç karşısında farklı kazandı (Dünya Kupası Elemeleri) - 9
Türkiye, Norveç karşısında farklı kazandı (Dünya Kupası Elemeleri) - 10
Türkiye, Norveç karşısında farklı kazandı (Dünya Kupası Elemeleri) - 11
Türkiye, Norveç karşısında farklı kazandı (Dünya Kupası Elemeleri) - 12
Türkiye, Norveç karşısında farklı kazandı (Dünya Kupası Elemeleri) - 13
Türkiye, Norveç karşısında farklı kazandı (Dünya Kupası Elemeleri) - 14
Türkiye, Norveç karşısında farklı kazandı (Dünya Kupası Elemeleri) - 15
Türkiye, Norveç karşısında farklı kazandı (Dünya Kupası Elemeleri) - 16
Türkiye, Norveç karşısında farklı kazandı (Dünya Kupası Elemeleri) - 17
Türkiye, Norveç karşısında farklı kazandı (Dünya Kupası Elemeleri) - 18
Türkiye, Norveç karşısında farklı kazandı (Dünya Kupası Elemeleri) - 19
Türkiye, Norveç karşısında farklı kazandı (Dünya Kupası Elemeleri) - 20
Türkiye, Norveç karşısında farklı kazandı (Dünya Kupası Elemeleri) - 21
Türkiye, Norveç karşısında farklı kazandı (Dünya Kupası Elemeleri) - 22
Türkiye, Norveç karşısında farklı kazandı (Dünya Kupası Elemeleri) - 23
Türkiye, Norveç karşısında farklı kazandı (Dünya Kupası Elemeleri) - 24
Türkiye, Norveç karşısında farklı kazandı (Dünya Kupası Elemeleri) - 25
Türkiye, Norveç karşısında farklı kazandı (Dünya Kupası Elemeleri) - 26
Türkiye, Norveç karşısında farklı kazandı (Dünya Kupası Elemeleri) - 27
Türkiye, Norveç karşısında farklı kazandı (Dünya Kupası Elemeleri) - 28
Türkiye, Norveç karşısında farklı kazandı (Dünya Kupası Elemeleri) - 29
Türkiye, Norveç karşısında farklı kazandı (Dünya Kupası Elemeleri) - 30
Türkiye, Norveç karşısında farklı kazandı (Dünya Kupası Elemeleri) - 31
Türkiye, Norveç karşısında farklı kazandı (Dünya Kupası Elemeleri) - 32
Türkiye, Norveç karşısında farklı kazandı (Dünya Kupası Elemeleri) - 33
Türkiye, Norveç karşısında farklı kazandı (Dünya Kupası Elemeleri) - 34
Türkiye, Norveç karşısında farklı kazandı (Dünya Kupası Elemeleri) - 35
Türkiye, Norveç karşısında farklı kazandı (Dünya Kupası Elemeleri) - 36
Türkiye, Norveç karşısında farklı kazandı (Dünya Kupası Elemeleri) - 37
Türkiye, Norveç karşısında farklı kazandı (Dünya Kupası Elemeleri) - 38
Türkiye, Norveç karşısında farklı kazandı (Dünya Kupası Elemeleri) - 39
Türkiye, Norveç karşısında farklı kazandı (Dünya Kupası Elemeleri) - 40
Türkiye, Norveç karşısında farklı kazandı (Dünya Kupası Elemeleri) - 41
Türkiye, Norveç karşısında farklı kazandı (Dünya Kupası Elemeleri) - 42
Türkiye, Norveç karşısında farklı kazandı (Dünya Kupası Elemeleri) - 43
Türkiye, Norveç karşısında farklı kazandı (Dünya Kupası Elemeleri) - 44

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