Türkiye Tunus hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?
ntv.com.tr
Türkiye A Milli Futbol Takımı, İsviçre'de 2018 Rusya Dünya Kupası'na katılacak olan Tunus Milli Takımı ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. TFF'den yapılan açıklamada maçı hakem Alain Bieri'nin yerine aynı federasyondan Fedayi San yönetecek. Peki Türkiye Tunus hazırlık maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı ve şifresiz yayınlanacak?
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MİLLİLERİN RAKİBİ TUNUS28 Mayıs Pazartesi günü oynanan Türkiye - İran hazırlık maçını 2-1 kazanan A Milli Takım, bu kez İsviçre'de Tunus ile karşı karşıya gelecek.
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TÜRKİYE TUNUS MAÇI SAAT 21.15'TE
Cenevre kentindeki Cenevre Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 21.15'te başlayacak.
HAKEM DEĞİŞTİ
Hazırlık maçının hakemi değiştirildi.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İsviçre Futbol Federasyonundan Alain Bieri'nin yerine karşılaşmayı aynı federasyondan Fedayi San yönetecek. Müsabakada Fedayi San'ın yardımcılıklarını Alain Heiniger ve Jan Koebeli yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Stephane De Almedia olacak.
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MAÇ CANLI YAYINLA A SPOR'DAFutbolseverler, saat 21.15'ten itibaren Türkiye Tunus maçını A Spor kanalından canlı ve şifresiz yayınla izleyebilecek.
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TÜRKİYE ADAY KADROSU
ADAY KADRO
Teknik direktör Mircea Lucescu tarafından belirlenen A Milli Takım aday kadrosunda şu isimler yer alıyor: Kaleciler: Serkan Kırıntılı (Atiker Konyaspor), Harun Tekin (Bursaspor), Sinan Bolat (Royal Antwerp) Savunma: Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Şener Özbayraklı (Fenerbahçe), Mehmet Zeki Çelik (İstanbulspor), Çağlar Söyüncü (Freiburg), Ertuğrul Ersoy (Bursaspor), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Ömer Bayram (Teleset Mobilya Akhisarspor)
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TÜRKİYE ADAY KADROSUOrta saha: Okay Yokuşlu, Yusuf Yazıcı (Trabzonspor), Cengiz Ünder (Roma), Deniz Türüç (Kayserispor), Emre Akbaba (Aytemiz Alanyaspor), İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş), Tarkan Serbest (Austria Wien), Berkay Özcan (Stuttgart) Kenan Karaman (Hannover 96), Serdar Gürler (Osmanlıspor), Yunus Mallı (Wolfsburg) Forvet: Cenk Tosun (Everton), Umut Bulut (Kayserispor)
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Rusya'nın ev sahipliği yapacağı 2018 FIFA Dünya Kupası'nda yer alan Tunus, G Grubu'nda Belçika, Panama ve İngiltere ile mücadele edecek.
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SONRAKİ RAKİP RUSYAAy-yıldızlı ekip, Tunus'un ardından 5 Haziran Salı günü özel maçta deplasmanda Rusya ile karşı karşıya gelecek.