Türkiye Yeni Zelanda maçı saat kaçta, hangi kanalda?
NTV, ntv.com.tr
Türkiye ve Yeni Zelanda, 9 Eylül Pazartesi günü FIBA 2019 Dünya Kupası klasman maçında mücadele edecek. 12 Dev Adam, 2020'de Haziran ayında düzenlenecek Olimpiyat Elemeleri'nde yer almak için galibiyet arayacak. Türkiye Yeni Zelanda maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte 9 Eylül 2019 NTV yayın akışı...
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RAKİP YENİ ZELANDA12 Dev Adam, olimpiyat elemeleri hakkı elde etmek için O Grubu klasman maçında bugün Yeni Zelanda'nın karşısına çıkacak.
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TÜRKİYE YENİ ZELANDA MAÇI HANGİ KANALDA?
Türkiye-Yeni Zelanda maçı Dongguan Spor Salonu'nda TSİ 14.30'da başlayacak ve NTV ve NTVSpor.net'ten naklen yayınlanacak.
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KARADAĞ'I YENMİŞTİK
Türkiye, Dünya Kupası'nın ilk turunda oynadığı 3 maçta bir galibiyet ve 2 yenilgi aldı. Topladığı 4 puanın üçünü klasman grubuna taşıyan milliler, bu turdaki ilk karşılaşmasında Karadağ'ı 79-74 yendi.
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TÜRKİYE OLİMPİYATLARA NASIL GİDER?Milli takım, Yeni Zelanda'yı yendiği takdirde turnuvanın sıralamasında 17-20 arasında yer alma şansını yakalayarak olimpiyat elemelerine katılma hakkı yakalayacak.
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TÜRKİYE OLİMPİYATLARA NASIL GİDER?Ay-yıldızlı ekip, rakibine mağlup olduğu takdirde, olimpiyat elemeleri için Dünya Kupası'ndaki sıralamanın netleşmesini bekleyecek. Milli takımın Dünya Kupası'nı 21. bitirmesi halinde de elemelere katılma ihtimali bulunuyor.
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24. SIRA DA YETEBİLİR
Dünya Kupası'nda 17-21 sırası arasında birer Asya ve Afrika ekibi olduğu takdirde, bu takımlar kıtalarının en iyisi olarak doğrudan olimpiyatlara gidecek.
Bu durumda milli takımın 24'üncülüğü de elemeler için yeterli olabilecek. Sakat oyunculardan kötü haber Yeni Zelanda maçı öncesi milli takım teknik heyetini sakat oyuncuların çokluğu endişelendiriyor.
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7Ersan İlyasova, ayak bileğindeki sakatlık nedeniyle Karadağ maçında oynamazken, Furkan Korkmaz ve Sertaç Şanlı ise söz konusu karşılaşmada sakatlandı. Sertaç ayak bileğinden sakatlanırken, Furkan göğsüne aldığı darbe sonrası hastaneye götürülmüştü. 3 oyuncu da Yeni Zelanda karşısında forma giyemeyecek.