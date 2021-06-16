A Milli Takım, ikinci maçında Galler'e yenildi

A Milli Futbol Takımımız, Euro 2020 A Grubu ikinci maçında Galler'e 2-0 yenildi; turnuvada puanla tanışamadı. Galler, bir penaltı atışından yararlanamadığı maçtan Aaron Ramsey ve Roberts'in golleriyle 3 puanla ayrıldı.

Abone ol Paylaş









16.06.2021 - 20:54

Euro 2020 A Grubu'ndaki ikinci maçında A Milli Futbol Takımımız, Galler'e 2-0 yenilmekten kurtulamadı.

Maça Galler etkili başladı. İleri uçta Bale ile Ramsey ile tehlikeli ataklar gerçekleştiren Galler, 6. dakikada Aaron Ramsey ile gole yaklaştı. Ramsey'in karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunu kaleci Uğurcan çıkardı.

42. dakikada Bale'in gönderdiği topu göğsüyle düzelten Ramsey, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve takımını 1-0 öne geçirdi.

İkinci yarıya A Milli Takım'da Okay ve Ozan Tufan'ın yerine Yusuf Yazıcı ve Merih Demiral girdi. Stoperde Merih ve Çağlar tandemine dönüldü.

Milli Takım, ikinci yarıya daha istekli başlamasına karşın bir türlü organize olunamadı ve Galler, ikinci yarıda da oyun hakimiyetini elinde tuttu. A Milliler bir türlü orta sahada organize olamadı ve kanatlardan bir türlü rakip kaleye gidemedi.

60. dakikada Zeki Çelik'in Bale'e hareketini hakem penaltı olarak nitelendirdi. Bir dakika sonra Bale'in penaltısında meşin yuvarlak üstten farklı şekilde auta gitti. Gareth Bale, Galler'in Avrupa Şampiyonası tarihinde kullandığı ilk penaltıyı göle çeviremedi. Bale, Kasım 2010'dan bu yana ilk penaltısını kaçırdı. Galli futbolcu, kulüp ve milli takımda bu maça kadar kullandığı son 8 penaltı atışında da golü bulmuştu.

87'de Merih Demiral gole çok yaklaşmasına karşın, maçta son sözü 90+5'te Roberts söyledi ve Glaler sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Turnuva'ya 3-0'lık İtalya yenilgisiyle başlayan Ay Yıldızlılar, Euro 2020'deki ikinci maçında da puanla tanışamadı.