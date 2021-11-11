Türkiye'nin yeni eğlencesi Messi

Haberler - ntv.com.tr 11.11.2021 - 10:28 | Son Güncelleme : 11.11.2021 - 10:38
Lionel Messi'nin eşi Antonela Roccuzzo, Eyfel Kulesi manzarasıyla özel fotoğraflar paylaştı. Messi'yi de paylaştığı fotoğraf sosyal medyada kısa sürede viral oldu. İşte sosyal medyada Messi'ye özel yapılan fotoğraflar...
Şanlıurfa hatırası... Lionel Messi, Balıklıgöl'de.
Türkiye'ye gelip, Konya'da etli ekmek yemeden dönülmez.
Taksicilerle sohbet sonrası fotoğraf isteğini kırmıyor...
Aksaray Belediyesi'nde işlerini hallettikten sonra Messi...
Siirt fıstığının namını duyan Messi soluğu tabii ki burada alıyor.