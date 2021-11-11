Türkiye'nin yeni eğlencesi Messi

Sezon başında Barcelona’dan ayrılıp, PSG’ye transfer olarak spor tarihinin en çok konuşulan olaylarından birine imza atan Lionel Messi, bu kez farklı bir konuyla gündeme geldi. Messi, Eyfel kulesinin önünde verdiği pozla sosyal medyanın diline düştü.

Haberler - ntv.com.tr 11.11.2021 - 10:28 | Son Güncelleme : 11.11.2021 - 10:38

Türkiye'nin yeni eğlencesi Messi - 1

Lionel 'nin eşi Antonela Roccuzzo, Eyfel Kulesi manzarasıyla özel fotoğraflar paylaştı. Messi'yi de paylaştığı fotoğraf sosyal medyada kısa sürede viral oldu. İşte sosyal medyada Messi'ye özel yapılan fotoğraflar...

Türkiye'nin yeni eğlencesi Messi - 2

Şanlıurfa hatırası... Lionel Messi, Balıklıgöl'de.

Türkiye'nin yeni eğlencesi Messi - 3

Türkiye'ye gelip, Konya'da etli ekmek yemeden dönülmez.

Türkiye'nin yeni eğlencesi Messi - 4

Taksicilerle sohbet sonrası fotoğraf isteğini kırmıyor...

Türkiye'nin yeni eğlencesi Messi - 5

Aksaray Belediyesi'nde işlerini hallettikten sonra Messi...

Türkiye'nin yeni eğlencesi Messi - 6

Siirt fıstığının namını duyan Messi soluğu tabii ki burada alıyor.

Türkiye'nin yeni eğlencesi Messi - 7
Türkiye'nin yeni eğlencesi Messi - 8
Türkiye'nin yeni eğlencesi Messi - 9
Türkiye'nin yeni eğlencesi Messi - 10
Türkiye'nin yeni eğlencesi Messi - 11
Türkiye'nin yeni eğlencesi Messi - 12

SPOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER