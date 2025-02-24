Türkiye'ye ilk kupayı kazandırdılar: Hobi olarak başladılar, uluslararası başarıya imza attılar

Fas'ın Sahra Çölü'ndeki Kuzey Atlas Okyanusu kıyısında geçen yıl kasımda yapılan Uluslararası Surfcasting Balık Yakalama Yarışması'na eşi Filiz Ergan ile katıldıklarını aktaran Kürşad, şöyle devam etti:



"Turnuvaya Yunanistan, İtalya, İspanya ve Fas'ın da aralarında olduğu 9 ülkenin en iyi balıkçıları, dünya şampiyonları katıldı. Turnuvada bireysel olarak ikinci oldum. Takip ettiğimiz 'Usta' dediğimiz insanların önünde ikincilik aldım. Eşimle de Türkiye takımı olarak yarıştık. Türkiye olarak da İtalya'nın arkasından ikinci olduk. Surfcasting de hem bireysel hem takım olarak Türkiye'nin ilk uluslararası kupalarını aldık. Bu çok gurur vericiydi. Çünkü orada bu işlerde çok uzun tecrübesi olan birçok ülkeyi geride bıraktık. Bu bize ekstra bir motivasyon oldu. Amatörce, hobi olarak yaptığımız bir sporda, kürsüye çıkıp İstiklal Marşı eşliğinde bayrağımızı dalgalandırdık. Bir anda kendimizi milli sporcular gibi hissettik. Çok hoşumuza gitti, çok motive olduk."



