Türkiye'ye ilk kupayı kazandırdılar: Hobi olarak başladılar, uluslararası başarıya imza attılar
Doğa ile baş başa kalmak için kamp yaparken "surfcasting" adı verilen balık avlama sporuyla tanışan Kürşad-Filiz Ergan çifti, Fas'ta katıldıkları Uluslararası Surfcasting Balık Yakalama Yarışması'nda ikinci oldu ve Türkiye'ye bu spor dalındaki ilk kupaları kazandırdı.
Kürşad Ergan, AA muhabirine, 16 yaşından beri kampa gittiğini, ilk başlarda sadece doğa ile baş başa kalıp, yürüyüşler, geziler yaptığını söyledi.
Daha sonra kampçılığı, balıkçılık hobisi ile birleştirmeye karar verdiğini belirten Kürşad Ergan, dünyada bunun bir spor olarak nasıl yapıldığını, hangi malzemelerin kullanıldığını ve dünya şampiyonlarının ne tür teknikler kullandığını araştırdığını ifade etti.