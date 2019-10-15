Tyrone Mings ve Raheem Sterling'e ırkçı saldırı
Anadolu Ajansı
EURO 2020 elemelerinin 8. haftası, dün gece oynanan 7 maçla devam edildi. Ukrayna'nın finaller için bilet aldığı ve Ronaldo'nun unutulmazlar arasına girdiği gecede, Bulgaristan'daki maça ırkçı tezahürat ve Nazi selamı damga vurdu.
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1EURO 2020 Elemeleri'nin 8. haftasının ikinci gününde A, B ve H gruplarında 7 karşılaşma oynandı.
Türkiye, Fransa ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak H Grubu'nda liderliğini sürdürdü. PARİS'TE ASKER SELAMI
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2İngiltere'nin konuk olduğu Bulgaristan'ı 6-0 yendiği A Grubu karşılaşması, tribünlerden yapılan ırkçı tezahürat ve Nazi selamı sebebiyle
iki kez durduruldu.
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3Başkent Sofya'daki Vasil Levski Stadı'nda oynanan maça, İngiliz futbolcular Tyrone Mings ve Raheem Sterling'e yönelik ayrımcı davranışlardan ötürü 28. dakikada ara verilerek anons yapıldı.
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4Hakem Ivan Bebek'in, itirazlar üzerine İngiltere Milli Takımı Teknik Direktörü Gareth Southgate'in yanına gittiği 43. dakikada oyun bir kez daha durdu.
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6Fenerbahçe'nin Kosovalı santraforu Vedat Muric, takımının Karadağ'ı 2-0 yendiği mücadelede bir gol attı.
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7B Grubu'nda Ukrayna, ağırladığı Portekiz'i Yaremchuk'un 6 ve Yarmolenko'nun 27. dakikadaki golleriyle 2-1 yenerek EURO 2020 finallerine gitmeyi garantiledi.
Portekiz'in golünü, 72. dakikada penaltıdan Cristiano Ronaldo kaydetti. 34 yaşındaki futbolcu, milli formayla 95, kariyerindeki 700. golüne imza attı.
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8Ronaldo böylece Josef Bican, Romario, Pele, Ferenc Puskas, Gerd Müller'den sonra milli takım ve kulüp formasıyla 700 gol barajını geçen 6. futbolcu oldu.
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Elemelerin 8. haftası, bugün D, F, G ve J gruplarında oynanacak 9 maçla sona erecek.
Dün gece alınan diğer sonuçlar şöyle:
B Grubu
Litvanya-Sırbistan: 1-2
H Grubu
Moldova-Arnavutluk: 0-4
İzlanda-Andorra: 2-0