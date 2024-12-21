Tyson Fury - Oleksandr Usyk maçı ne zaman, hangi kanalda? Tyson Fury Oleksandr Usyk rövanş maçı bilgileri

Boksta ağır sıkletin iki önemli ismi Tyson Fury ve Oleksandr Usyk rövanş maçında karşı karşıya gelecek. Riyad'daki Kingdom Arena'da karşı karşıya gelen ikili arasındaki mücadeleyi Oleksandr Usky kazanmıştı. Boks severler Tyson Fury - Oleksandr Usyk rövanş maçının ayrıntılarını merak ediyor. Peki, Tyson Fury - Oleksandr Usyk rövanş maçı ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek?

Tyson Fury - Oleksandr Usyk maçı ne zaman, hangi kanalda? Tyson Fury Oleksandr Usyk rövanş maçı bilgileri - 1

Dünya boks ağır sıkletin iki önemli ismi İngiliz boksör Tyson Fury ile Ukraynalı boksör Oleksandr Usyk'nin rövanş maçı için nefesler tutuldu.

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Tyson Fury - Oleksandr Usyk maçı ne zaman, hangi kanalda? Tyson Fury Oleksandr Usyk rövanş maçı bilgileri - 2

RÖVANŞ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Tyson Fury ile Oleksandr Usyk arasındaki rövanş maçı, 21 Aralık 2024 tarihinde Suudi Arabistan'ın Riyad şehrindeki Kingdom Arena'da gerçekleşecek.

Tyson Fury - Oleksandr Usyk maçı ne zaman, hangi kanalda? Tyson Fury Oleksandr Usyk rövanş maçı bilgileri - 3

Türkiye saatiyle 21 Aralık 2024, 19:00'da başlayacak etkinlikte, ana maç olan Usyk-Fury karşılaşması 22 Aralık 2024, 01:15'te yapılacak.  Bu mücadele, DAZN Pay-Per-View üzerinden canlı yayınlanacak.

Tyson Fury - Oleksandr Usyk maçı ne zaman, hangi kanalda? Tyson Fury Oleksandr Usyk rövanş maçı bilgileri - 4

TARİHE GEÇMİŞTİ

Mayıs ayında gerçekleşen mücadele ardından Dünya Boks Konseyi ağır sıklet kemerinin sahibi Oleksandr Fury oldu. Usyk böylece dört büyük ağır sıklet kemerini aynı anda elinde bulunduran ilk boksör olarak tarihe geçti.

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