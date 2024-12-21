Tyson Fury - Oleksandr Usyk maçı ne zaman, hangi kanalda? Tyson Fury Oleksandr Usyk rövanş maçı bilgileri
Boksta ağır sıkletin iki önemli ismi Tyson Fury ve Oleksandr Usyk rövanş maçında karşı karşıya gelecek. Riyad'daki Kingdom Arena'da karşı karşıya gelen ikili arasındaki mücadeleyi Oleksandr Usky kazanmıştı. Boks severler Tyson Fury - Oleksandr Usyk rövanş maçının ayrıntılarını merak ediyor. Peki, Tyson Fury - Oleksandr Usyk rövanş maçı ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek?
Dünya boks ağır sıkletin iki önemli ismi İngiliz boksör Tyson Fury ile Ukraynalı boksör Oleksandr Usyk'nin rövanş maçı için nefesler tutuldu.