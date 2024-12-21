Tyson Fury - Oleksandr Usyk maçı ne zaman, hangi kanalda? Tyson Fury Oleksandr Usyk rövanş maçı bilgileri

TARİHE GEÇMİŞTİ

Mayıs ayında gerçekleşen mücadele ardından Dünya Boks Konseyi ağır sıklet kemerinin sahibi Oleksandr Fury oldu. Usyk böylece dört büyük ağır sıklet kemerini aynı anda elinde bulunduran ilk boksör olarak tarihe geçti.