UEFA 2022'ye damga vuracak yıldız adaylarını açıkladı: Listede bir de Türk var

UEFA'nın resmi internet sitesi 2022'ye damga vuracak genç futbolcuları açıkladı. Bir Türk futbolcunun da bulunduğu listede tüm isimler 21 yaşının altında bulunuyor. UEFA'nın editör ve muhabirleri tarafından oluşturulan listede daha önce Alphonso Davies, Rodrygo ve Erling Haaland gibi futbolcular da yazılmıştı.

Haberler - ntv.com.tr 13.01.2022 - 06:17

UEFA 2022'ye damga vuracak yıldız adaylarını açıkladı: Listede bir de Türk var - 1

Aguibou Camara (Olympiacos)

UEFA 2022'ye damga vuracak yıldız adaylarını açıkladı: Listede bir de Türk var - 2

Amine Adli (Leverkusen)

UEFA 2022'ye damga vuracak yıldız adaylarını açıkladı: Listede bir de Türk var - 3

Ander Barrenetxea (Real Sociedad)

UEFA 2022'ye damga vuracak yıldız adaylarını açıkladı: Listede bir de Türk var - 4

Bećir Omeragić (Zürich)

UEFA 2022'ye damga vuracak yıldız adaylarını açıkladı: Listede bir de Türk var - 5

Conor Gallagher (Crystal Palace)

UEFA 2022'ye damga vuracak yıldız adaylarını açıkladı: Listede bir de Türk var - 6

Emile Smith Rowe (Arsenal)

UEFA 2022'ye damga vuracak yıldız adaylarını açıkladı: Listede bir de Türk var - 7

Ersin Destanoğlu (Beşiktaş)

UEFA 2022'ye damga vuracak yıldız adaylarını açıkladı: Listede bir de Türk var - 8

Gavi (Barcelona)

UEFA 2022'ye damga vuracak yıldız adaylarını açıkladı: Listede bir de Türk var - 9

Harvey Elliott (Liverpool)

UEFA 2022'ye damga vuracak yıldız adaylarını açıkladı: Listede bir de Türk var - 10

Hugo Ekitike (Reims)

UEFA 2022'ye damga vuracak yıldız adaylarını açıkladı: Listede bir de Türk var - 11

Jurriën Timber (Ajax)

UEFA 2022'ye damga vuracak yıldız adaylarını açıkladı: Listede bir de Türk var - 12

Karim Adeyemi (Salzburg)

UEFA 2022'ye damga vuracak yıldız adaylarını açıkladı: Listede bir de Türk var - 13

Khéphren Thuram (Nice)

UEFA 2022'ye damga vuracak yıldız adaylarını açıkladı: Listede bir de Türk var - 14

Loïs Openda (Vitesse)

UEFA 2022'ye damga vuracak yıldız adaylarını açıkladı: Listede bir de Türk var - 15

Noni Madueke (PSV Eindhoven)

UEFA 2022'ye damga vuracak yıldız adaylarını açıkladı: Listede bir de Türk var - 16

Pierre Kalulu (AC Milan)

UEFA 2022'ye damga vuracak yıldız adaylarını açıkladı: Listede bir de Türk var - 17

Nico (Barcelona)

UEFA 2022'ye damga vuracak yıldız adaylarını açıkladı: Listede bir de Türk var - 18

Arsen Zakharyan (Dinamo Moskva)

UEFA 2022'ye damga vuracak yıldız adaylarını açıkladı: Listede bir de Türk var - 19

Mohamed Simakan (Leipzig)

UEFA 2022'ye damga vuracak yıldız adaylarını açıkladı: Listede bir de Türk var - 20

Benjamin Šeško (Salzburg)

UEFA 2022'ye damga vuracak yıldız adaylarını açıkladı: Listede bir de Türk var - 21

Kacper Kozłowski (Union Saint-Gilloise)

UEFA 2022'ye damga vuracak yıldız adaylarını açıkladı: Listede bir de Türk var - 22

Loizos Loizou (Omonoia)

UEFA 2022'ye damga vuracak yıldız adaylarını açıkladı: Listede bir de Türk var - 23

Odilon Kossounou (Leverkusen)

UEFA 2022'ye damga vuracak yıldız adaylarını açıkladı: Listede bir de Türk var - 24

Arnaud Kalimuendo (Lens)

UEFA 2022'ye damga vuracak yıldız adaylarını açıkladı: Listede bir de Türk var - 25

Devyne Rensch (Ajax)

UEFA 2022'ye damga vuracak yıldız adaylarını açıkladı: Listede bir de Türk var - 26

Giacomo Raspadori (Sassuolo)

UEFA 2022'ye damga vuracak yıldız adaylarını açıkladı: Listede bir de Türk var - 27

Nicolò Rovella (Genoa)

UEFA 2022'ye damga vuracak yıldız adaylarını açıkladı: Listede bir de Türk var - 28

Adrien Truffert (Rennes)

UEFA 2022'ye damga vuracak yıldız adaylarını açıkladı: Listede bir de Türk var - 29

Georginio Rutter (Hoffenheim)

UEFA 2022'ye damga vuracak yıldız adaylarını açıkladı: Listede bir de Türk var - 30

Wilfried Singo (Torino)

UEFA 2022'ye damga vuracak yıldız adaylarını açıkladı: Listede bir de Türk var - 31

Nicolas Raskin (Standard Liège)

UEFA 2022'ye damga vuracak yıldız adaylarını açıkladı: Listede bir de Türk var - 32

Yéremi Pino (Villarreal)

UEFA 2022'ye damga vuracak yıldız adaylarını açıkladı: Listede bir de Türk var - 33

Luca Netz (Mönchengladbach)

UEFA 2022'ye damga vuracak yıldız adaylarını açıkladı: Listede bir de Türk var - 34

Maksim Mukhin (CSKA Moskva)

UEFA 2022'ye damga vuracak yıldız adaylarını açıkladı: Listede bir de Türk var - 35

Étienne Green (Saint-Etienne)

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