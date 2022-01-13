UEFA 2022'ye damga vuracak yıldız adaylarını açıkladı: Listede bir de Türk var
UEFA'nın resmi internet sitesi 2022'ye damga vuracak genç futbolcuları açıkladı. Bir Türk futbolcunun da bulunduğu listede tüm isimler 21 yaşının altında bulunuyor. UEFA'nın editör ve muhabirleri tarafından oluşturulan listede daha önce Alphonso Davies, Rodrygo ve Erling Haaland gibi futbolcular da yazılmıştı.
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