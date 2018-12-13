UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oldu
UEFA Avrupa Ligi kurasında 2. torbada yer alan Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oldu. Fenerbahçe Rus ekibi Zenit ile karşılacak, Galatasaray'ın rakibi ise Portekiz temsilcisi Benfica oldu. Temsilcilerimiz ilk maçlarını Türkiye'de oynayacak ikinci maçlar ise deplasmanda. Son 32 turu ilk maçları 12-14 Şubat, rövanşları ise 20-21 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak.
-
1
BİR RUS BİR PORTEKİZ TEMSİLCİSİ
Temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu. Kurada Fenerbahçe Rus ekibi Zenit ile eşleşirken Galatasaray'ın rakibi Portekiz temsilcisi Benfica oldu.
FENERBAHÇE SALI GALATASARAY PERŞEMBE OYNUYOR
Fenerbahçe-Zenit maçı 12 Şubat Salı günü, Galatasaray-Benfica maçı ise 14 Şubat Perşembe günü oynanacak. Deplasmandaki ikinci maçlar ise 21 Şubat Perşembe günü.
Final 29 Mayıs 2019'da Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de oynanacak.
-
2
İŞTE TÜM EŞLEŞMELER
İşte UEFA Avrupa Ligi'ndeki eşleşmeler:
VIKTORIA PLZEN - DINAMO ZAGREB
CLUB BRUGGE - SALZBURG
RAPID WIEN - INTER
SLAVIA PRAG - GENK
KRASNODAR - BAYER LEVERKUSEN
ZURICH - NAPOLI
MALMÖ - CHELSEA
SHAKHTAR DONETSK - EINTRACHT FRANKFURT
CELTIC - VALENCIA
RENNAIS - REAL BETIS
OLYMPIACOS - DINAMO KIEV
LAZIO - SEVILLA
FENERBAHÇE - ZENIT
SPORTING LIZBON - VILLAREAL
BATE BORISOV - ARSENAL
GALATASARAY - BENFICA
-
3
Galatasaray'ın rakibi BenficaUEFA kulüp sıralamasındaki yeri: 26
-
4
Fenerbahçe'nin rakibi ZenitUEFA kulüp sıralamasındaki yeri: 17
-
5
ValenciaUEFA kulüp sıralamasındaki yeri: 60
-
6
InterUEFA kulüp sıralamasındaki yeri: 55
-
7
SalzburgUEFA kulüp sıralamasındaki yeri: 30
-
8
ArsenalUEFA kulüp sıralamasındaki yeri: 10
-
9
Dinamo KievUEFA kulüp sıralamasındaki yeri: 21
-
10
ChelseaUEFA kulüp sıralamasındaki yeri: 18
-
11
E.FrankfurtUEFA kulüp sıralamasındaki yeri: 97
-
12
NapoliUEFA kulüp sıralamasındaki yeri: 16
-
13
Dinamo Zagreb (F.Bahçe ile eşleşemiyor)UEFA kulüp sıralamasındaki yeri: 56
-
14
ZenitUEFA kulüp sıralamasındaki yeri: 17
-
15
SevillaUEFA kulüp sıralamasındaki yeri: 8
-
16
GenkUEFA kulüp sıralamasındaki yeri: 61
-
17
VillarrealUEFA kulüp sıralamasındaki yeri: 27
-
18
LeverkusenUEFA kulüp sıralamasındaki yeri: 28
-
19
Real BetisUEFA kulüp sıralamasındaki yeri: 73