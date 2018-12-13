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UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi kurasında 2. torbada yer alan Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oldu. Fenerbahçe Rus ekibi Zenit ile karşılacak, Galatasaray'ın rakibi ise Portekiz temsilcisi Benfica oldu. Temsilcilerimiz ilk maçlarını Türkiye'de oynayacak ikinci maçlar ise deplasmanda. Son 32 turu ilk maçları 12-14 Şubat, rövanşları ise 20-21 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak.

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    BİR RUS BİR PORTEKİZ TEMSİLCİSİ

    BİR RUS BİR PORTEKİZ TEMSİLCİSİ

    Temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu. Kurada Fenerbahçe Rus ekibi Zenit ile eşleşirken Galatasaray'ın rakibi Portekiz temsilcisi Benfica oldu.

    FENERBAHÇE SALI GALATASARAY PERŞEMBE OYNUYOR

    Fenerbahçe-Zenit maçı 12 Şubat Salı günü, Galatasaray-Benfica maçı ise 14 Şubat Perşembe günü oynanacak. Deplasmandaki ikinci maçlar ise 21 Şubat Perşembe günü.

    Final 29 Mayıs 2019'da Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de oynanacak.

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    İŞTE TÜM EŞLEŞMELER

    İŞTE TÜM EŞLEŞMELER

    İşte UEFA Avrupa Ligi'ndeki eşleşmeler:

    VIKTORIA PLZEN - DINAMO ZAGREB

    CLUB BRUGGE - SALZBURG

    RAPID WIEN - INTER

    SLAVIA PRAG - GENK

    KRASNODAR - BAYER LEVERKUSEN

     ZURICH - NAPOLI

    MALMÖ - CHELSEA

    SHAKHTAR DONETSK - EINTRACHT FRANKFURT

    CELTIC - VALENCIA

    RENNAIS - REAL BETIS

    OLYMPIACOS - DINAMO KIEV

    LAZIO - SEVILLA

    FENERBAHÇE - ZENIT

    SPORTING LIZBON - VILLAREAL

    BATE BORISOV - ARSENAL

    GALATASARAY - BENFICA

  • 3

    Galatasaray'ın rakibi Benfica

    Galatasaray'ın rakibi Benfica
    UEFA kulüp sıralamasındaki yeri: 26
  • 4

    Fenerbahçe'nin rakibi Zenit

    Fenerbahçe'nin rakibi Zenit
    UEFA kulüp sıralamasındaki yeri: 17
  • 5

    Valencia

    Valencia
    UEFA kulüp sıralamasındaki yeri: 60
  • 6

    Inter

    Inter
    UEFA kulüp sıralamasındaki yeri: 55
  • 7

    Salzburg

    Salzburg
    UEFA kulüp sıralamasındaki yeri: 30
  • 8

    󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Arsenal

    󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Arsenal
    UEFA kulüp sıralamasındaki yeri: 10
  • 9

    Dinamo Kiev

    Dinamo Kiev
    UEFA kulüp sıralamasındaki yeri: 21
  • 10

    󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Chelsea

    󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Chelsea
    UEFA kulüp sıralamasındaki yeri: 18
  • 11

    E.Frankfurt

    E.Frankfurt
    UEFA kulüp sıralamasındaki yeri: 97
  • 12

    Napoli

    Napoli
    UEFA kulüp sıralamasındaki yeri: 16
  • 13

    Dinamo Zagreb (F.Bahçe ile eşleşemiyor)

    Dinamo Zagreb (F.Bahçe ile eşleşemiyor)
    UEFA kulüp sıralamasındaki yeri: 56
  • 14

    Zenit

    Zenit
    UEFA kulüp sıralamasındaki yeri: 17
  • 15

    Sevilla

    Sevilla
    UEFA kulüp sıralamasındaki yeri: 8
  • 16

    Genk

    Genk
    UEFA kulüp sıralamasındaki yeri: 61
  • 17

    Villarreal

    Villarreal
    UEFA kulüp sıralamasındaki yeri: 27
  • 18

    Leverkusen

    Leverkusen
    UEFA kulüp sıralamasındaki yeri: 28
  • 19

    Real Betis

    Real Betis
    UEFA kulüp sıralamasındaki yeri: 73
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