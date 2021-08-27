UEFA Avrupa Ligi’nde Galatasaray’ın rakipleri belli oldu

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli ikinci organizasyonu UEFA Avrupa Ligi ve bu sezon ilk kez düzenlenen UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplar, Haliç Kongre Merkezi'nde çekilen kura ile belli oldu. İşte ayrıntılar...

27.08.2021 - 13:38

UEFA Avrupa Ligi’nde Galatasaray’ın rakipleri belli oldu - 1

UEFA Avrupa Ligi’nde Galatasaray’ın rakipleri belli oldu.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda Lazio, Lokomotiv Moskova ve Olympique Marsilya ile mücadele edecek.

UEFA Avrupa Ligi’nde Galatasaray’ın rakipleri belli oldu - 2

E GRUBU'NDAKİ RAKİPLERİ

Lazio
Lokomotiv Moskova
Marsilya
Galatasaray

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