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UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon Chelsea

UEFA Avrupa Ligi finalinde Arsenal'i 4-1 yenen Chelsea 2018-2019 sezonunun şampiyonu oldu. Chelsea'nin gollerini Giroud, Pedro ve Hazard(2) attı. Mesut Özil'in forma giydiği Arsenal'in tek golünü Iwoba attı.

  • 1

    UEFA Avrupa Ligi'nin finalinde İngiliz takımları Chelsea ile Arsenal, Bakü'de karşı karşıya geldi.
  • 2

    Chelsea Giroud'un 49. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti
  • 3

    Pedro'nun 60. dakikada attığı golle Chelsea, Arsenal karşısında farkı 2'ye çıkardı: 2-0
  • 4

    Hazard'ın 65. dakikada penaltıdan attığı golle Chelsea 3-0 öne geçti.
  • 5

    Arsenal'de Iwobi oyuna girdikten 2 dakika sonra 69. dakikada farkı 2'ye indiren golü attı: 3-1
  • 6

    Hazard'ın 2. golüyle Chelsea farkı yine 3'e çıakrdı: 4-1
  • 7

    Arsenal'i 4-1 yenen Chelsea UEFA Avrupa Ligi'nin 2018-2019 sezonunun şampiyonu oldu.
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