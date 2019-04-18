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UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finalistler belli oldu

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında çeyrek finallerin rövanşları, 4 müsabakayla tamamlandı. UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale Arsenal, Valencia, Eintracht Frankfurt ve Chelsea yükseldi.

  • 1

    VALENCIA

    VALENCIA
    Valencia, ilk maçta 3-1 yendiği Villarreal'i kendi sahasında da 2-0 yenerek yarı finale yükseldi.
  • 2

    Valencia'nın gollerini 13. dakiakda Lato ve 54. dakikada Parejo attı.

  • 3

    CHELSEA

    CHELSEA
    Chelsea, deplasmanda 1-0 yendiği S.Prag'ı kendi sahadında da 4-3 yenerek bir üst tura yükseldi.
  • 4

    Chelsea'nin gollerini Pedro(2), Deli(KK) ve Giroud attı.
  • 5

    ARSENAL

    ARSENAL
    Arsenal, ilk maçta 2-0 yendiği Napoli'yi İtalya'da da 1-0 yenerek yarı finale yükseldi.
  • 6

    Arsenal'in golünü 36. dakikada Lacazette attı.
  • 7

    E.FRANKFURT

    E.FRANKFURT
    Alman ekibi E.Frankfurt ilk maçta 4-2 yenildiği Benfica'yı 2-0 yenerek bir üst tura yükseldi.
  • 8

    E.Frankfurt'un gollerini Kostic ve Rode attı.
  • 9

    YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

    YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ
    📌 Arsenal - Valencia
    📌 Chelsea - Eintracht Frankfurt
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