UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finalistler belli oldu
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında çeyrek finallerin rövanşları, 4 müsabakayla tamamlandı. UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale Arsenal, Valencia, Eintracht Frankfurt ve Chelsea yükseldi.
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VALENCIAValencia, ilk maçta 3-1 yendiği Villarreal'i kendi sahasında da 2-0 yenerek yarı finale yükseldi.
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Valencia'nın gollerini 13. dakiakda Lato ve 54. dakikada Parejo attı.
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CHELSEAChelsea, deplasmanda 1-0 yendiği S.Prag'ı kendi sahadında da 4-3 yenerek bir üst tura yükseldi.
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4Chelsea'nin gollerini Pedro(2), Deli(KK) ve Giroud attı.
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ARSENALArsenal, ilk maçta 2-0 yendiği Napoli'yi İtalya'da da 1-0 yenerek yarı finale yükseldi.
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6Arsenal'in golünü 36. dakikada Lacazette attı.
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E.FRANKFURTAlman ekibi E.Frankfurt ilk maçta 4-2 yenildiği Benfica'yı 2-0 yenerek bir üst tura yükseldi.
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8E.Frankfurt'un gollerini Kostic ve Rode attı.
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YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ📌 Arsenal - Valencia
📌 Chelsea - Eintracht Frankfurt