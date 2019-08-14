UEFA Süper Kupa maçından renkli görüntüler
ntv.com.tr, Anadolu Ajansı
İngiltere'nin iki büyük futbol takımı Liverpool ve Chelsea, UEFA Süper Kupa Final maçı kapsamında İstanbul Vodafone Park'ta karşılaştı. Rakibine penaltı atışlarında 5-4 üstünlük sağlayan Liverpool, 4. kez kupayı müzesine götürdü. Takımlarına destek vermek için İstanbul'a gelen iki takımın binlerce taraftarı ise tribünlerde renkli görüntüler oluşturdu. Diğer taraftan, UEFA Süper Kupa finalinin 14. dakikasında sahaya taraftar atladı. Sahaya giren kişinin Fester Abdü adı ile bilinen YouTuber Ali Abdülselam Yılmaz olduğu açıklandı. Abdü, bu davranışıyla on binlerce takipçi kaybetti.
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1İngiltere'nin iki büyük futbol takımı Liverpool ve Chelsea, UEFA Süper Kupa Final maçı kapsamında İstanbul Vodafone Park'ta karşılaştı. Vodafone Park'ta bir başka İngiliz ekibi Chelsea ile karşılaşan Liverpool, kupayı penaltı atışları sonunda kazanmayı başardı.
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2Normal süresi 1-1, uzatma bölümü 2-2 biten mücadelede rakibine penaltı atışlarında 5-4 üstünlük sağlayan Liverpool, 4. kez kupayı müzesine götürdü.
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İSTANBUL'DA TARİHİ GÜNAvrupa'nın ve İngiltere'nin iki büyük ekibinin maçı dolayısıyla futbolun coşkusu İstanbul'da yaşandı.
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İngiltere'nin yanı sıra dünyanın farklı ülkelerinden çok sayıda futbolsever, karşılaşmayı tribünden izlerken İstanbul ve Vodafone Park, tarihi günlerinden birini yaşadı.
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Maç öncesi halk oyunları gösterisi keyifli anlar yaşattı.
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Liverpool ile Chelsea arasındaki mücadele öncesinde TRT İstanbul Radyosu Çoksesli Çocuk Korusu ile Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonundan çocuklar, Bob Marley'in "Three Little Birds" adlı şarkısını seslendirdi.
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MUHAMMED SALAH SEVGİSİ
Liverpoollu taraftarların, takımlarının yıldız oyuncusu Muhammed Salah sevgisi dikkati çekti.
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Taraftarların büyük bölümünün Muhammed Salah forması giydiği görüldü.
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9Liverpoollu taraftarlar, takım otobüsünün stada gelişi sırasında skor tabelasındaki görüntülerde en çok teknik direktör Jurgen Klopp ile Muhammed Salah'ı alkışladı.
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YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ
Karşılaşma öncesinde ve sırasında Vodafone Park'ın yanı sıra taraftarların yoğunlaştığı bölgelerde yoğun güvenlik önlemleri alındı.
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Stat ve çevresinde 8 bin 500 polis güvenliği sağladı. Kent geneli havalimanı, meydanlar ve otellerde olmak üzere toplam 15 bin polis maç için görev yaptı.
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LİVERPOOLLU TARAFTARLAR MAÇA DAHA FAZLA İLGİ GÖSTERDİ
Karşılaşmanın oynandığı Vodafone Park tamamen doldu. Mücadeleyi 40 bine yakın taraftar izlerken, Liverpool taraftarları maça daha fazla ilgi gösterdi.
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13Tribünlerin büyük bölümünde kırmızı formalı taraftarların olduğu görülürken, Chelseali taraftarlar tribünlerin küçük bir bölümünü doldurabildi.
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DÜNYA İSTANBUL'DAKİ MAÇI İZLEDİ
Avrupa futbolunun bu önemli gecesinde dünyadaki futbolseverler, Vodafone Park'taki maçı izledi.
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Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre İstanbul'daki mücadele, Avrupa'nın yanı sıra Afrika, Asya, Latin Amerika, Kuzey Amerika, Orta Doğu ve Okyanusya'nın tamamında yer alan 215 ülkede naklen ekranlara geldi.
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16Karşılaşmayı ayrıca 300 basın mensubu yerinden izledi. Bunların büyük bölümü Türk ve İngiliz gazeteci olurken; Mısır, Fas, İran, Rusya ve Ukrayna'dan da basın mensupları karşılaşmayı takip etti.
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17UEFA'nın internet sitesinden yapılan paylaşımda İstanbul'un futbol tarihi ve Beşiktaş'ın stadı Vodafone Park hakkında çeşitli bilgilere yer verildi.
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TÜRK FUTBOLSEVERLER DE TRİBÜNDEUEFA Süper Kupa mücadelesine İngiliz taraftarlar kadar Türk futbolseverler de büyük ilgi gösterdi.
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Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor formasını giymiş taraftarlar, tribündeki yerlerini aldı.
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SAHAYA YOUTUBER TARAFTAR ATLADI (ON BİNLERCE TAKİPÇİYİ KAYBETTİ)Liverpool ile Chelsea arasında oynanan UEFA Süper Kupa finalinin 14. dakikasında sahaya taraftar atladı.
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Chelsea yarı alanında sahaya atlayarak deparla Liverpool kalesine yönelen ve kendini filelere bırakmak isteyen taraftarı güvenlik güçleri kale çizgisi üzerinde durdurdu.
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Sahaya giren kişinin Fester Abdü adı ile bilinen YouTuber Ali Abdülselam Yılmaz olduğu açıklandı. Yılmaz'ın davranışı tepki çekti.
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Liverpool ile Tottenham arasında oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde de bir kadın taraftar sahaya atlamıştı.
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Maçı Türkiye'den izleyen çok sayıda kişi, Abdü'ye bu davranışından ötürü tepki göstererek kanalını takipten çıkarmaya başladı.
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25Maç başlamadan önce 4,6 milyon kişiden fazla takipçisi olan ve videoları milyonlarca kez izlenen Fester Abdü'nün, kanalındaki takipçi sayısı hızla düşmeye başlayarak 4 milyon 530 binlere kadar indi.
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Abdü, bu davranışıyla on binlerce takipçi kaybetti.
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