Vagner Love ve eşi Lucilen Pires tatilde (Ege'de Love story)
Beşiktaşlı Vagner Love ve eşi Lucilen Pires milli maç arasındaki kısa tatilde soluğu Mykonos'ta aldı
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KISA BİR EGE TATİLİ
Galatasaray'a transferi son anda bonservis ücreti nedeniyle gerçekleşmeyen Beşiktaş'ın Brezilyalı golcüsü Vagner Love milli maçlar için verilen kısa arayı eşi Lucien ile birlikte Yunanistan'ın şirin adası Mykonos'ta değerlendiriyor.
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BU YIL TAKIMDA YEDEKBeşiktaş'ın Bursaspor'la oynanan son lig maçının kadrosunda yer almayan 34 yaşındaki Beşiktaşlı Vagner Love, takımda Negredo ve Cyle Larin'in ardındaki üçüncü santrafor durumunda. Ancak Love'ın adı UEFA'ya bildirilen listede yer alıyor.
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MYKONOS'DA 'LOVE'Breziyalı Love ve eşi Lucilen Pires, Mykonos tatilinden fotoğraflarını instagram hesaplarından paylaşıyor.
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4 YILLIK EVLİ ÇİFT2014’te nikâh masasına oturan çiftin Alice adında 2 yaşında bir kızları var.
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5Lucilen Pires