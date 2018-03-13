Video Yardımcı Hakem (VAR) ilk kez çevrimiçi denendi
Anadolu Ajansı
Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi ilk kez çevrimiçi olarak denendi.
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Türk futbolunda uygulanması planlanan Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi ilk kez çevrimiçi olarak denendi.
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Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, federasyonun Riva'daki tesislerinde düzenlenen test müsabakalarında VAR sistemi ilk kez çevrimiçi olarak uygulandı.
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TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş, Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Yusuf Namoğlu, MHK üyeleri ve VAR Proje Koordinatörü Murat Ilgaz'ın yerinde izlediği test müsabakalarında, Süper Lig'den 8 hakem ve 6 yardımcı hakem görev aldı.
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TFF Meral Celal Aras Spor Lisesi öğrencilerinden oluşan takımların yaptığı 5 test maçında, VAR tarafından gerekli durumlarda müsabaka hakemine pozisyonu tekrar izlemesi konusunda tavsiyede bulunuldu.
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