NTV

Video Yardımcı Hakem (VAR) ilk kez çevrimiçi denendi

Anadolu Ajansı

Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi ilk kez çevrimiçi olarak denendi.

  • 1

    Türk futbolunda uygulanması planlanan Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi ilk kez çevrimiçi olarak denendi.

  • 2

    Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, federasyonun Riva'daki tesislerinde düzenlenen test müsabakalarında VAR sistemi ilk kez çevrimiçi olarak uygulandı.

  • 3

    TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş, Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Yusuf Namoğlu, MHK üyeleri ve VAR Proje Koordinatörü Murat Ilgaz'ın yerinde izlediği test müsabakalarında, Süper Lig'den 8 hakem ve 6 yardımcı hakem görev aldı.

  • 4

    TFF Meral Celal Aras Spor Lisesi öğrencilerinden oluşan takımların yaptığı 5 test maçında, VAR tarafından gerekli durumlarda müsabaka hakemine pozisyonu tekrar izlemesi konusunda tavsiyede bulunuldu.

  • 5

  • 6

  • 7

  • 8

  • 9

  • 10

  • 11

  • 12

  • 13

NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin