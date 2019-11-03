Vodafone İstanbul Maratonu 41. kez koşuldu

140 BİNE YAKIN KİŞİ KOŞTU

Maratona 106 ülkeden yaklaşık 140 bin kişi katıldı. Organizasyonda 42,195 kilometrelik çipli koşuda yaklaşık 4 bin, 15 kilometrelik koşuda ise yaklaşık 33 bin sporcu koştu. 8 kilometrelik halk koşusuna ise 100 bin civarında vatandaş katılım gösterdi.

Maratonun 15 kilometre parkuru, "Türkiye’nin en çok sporcu ile koşulan yol yarışı" unvanını aldı.