Vodafone Park'ta Sergen Yalçın izdihamı

Teknik Direktör Abdullah Avcı’yla yollarını ayıran ve takımın başına 1,5 yıllığına siyah-beyazlı ekibin efsanesi Sergen Yalçın’ı getiren Beşiktaş, 47 yaşındaki teknik adam için Vodafone Park’ta imza töreni düzenledi. Saat 19.03’te yapılan imza töreni için erken saatlerde stada gelen taraftarlar, içeri girmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Yaklaşık 20 bin siyah-beyazlı taraftar, imza töreninde tribündeki yerini alırken, Sergen Yalçın için tezahüratlarda bulundu.

SERGEN YALÇIN: ÇOK HEYECANLIYIM

Hayatında hiç bu kadar heyecanlanmadığını ifade ederek sözlerine başlayan Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın ise, “Çok heyecanlıyım. Belki de hayatımda hiç bu kadar heyecanlanmadım, Öncelikle başkanımıza ve yönetimimize bu şansı verdiği için teşekkür ediyorum. Taraftarımıza sonsuz minnettarım. Milyonlarca Beşiktaş taraftarına teşekkür ediyorum. Bu destek benim için mükemmel. Herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum” açıklamasını yaptı.