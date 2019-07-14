Wimbledon finali nefes kesti
AFP, Reuters, ntv.com.tr
Wimbledon Tenis Turnuvası tek erkekler finalinde, 2 numaralı seribaşı Roger Federer'i 3-2 yenen 1 numaralı seribaşı Novak Djokovic şampiyon oldu. İşte tarihi maçtan kareler...
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1Wimbledon Tenis Turnuvası tek erkekler finalinde, 2 numaralı seribaşı Roger Federer'i 3-2 yenen 1 numaralı seribaşı Novak Djokovic şampiyon oldu.
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2Roger Federer ve Novak Djokovic arasındaki çekişme Wimbledon tarihinin en uzun final maçı olarak tarihe geçti.
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3İşte nefes kesen maçtan kareler...
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