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Wimbledon finali nefes kesti

AFP, Reuters, ntv.com.tr

Wimbledon Tenis Turnuvası tek erkekler finalinde, 2 numaralı seribaşı Roger Federer'i 3-2 yenen 1 numaralı seribaşı Novak Djokovic şampiyon oldu. İşte tarihi maçtan kareler...

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    Wimbledon Tenis Turnuvası tek erkekler finalinde, 2 numaralı seribaşı Roger Federer'i 3-2 yenen 1 numaralı seribaşı Novak Djokovic şampiyon oldu.
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    Roger Federer ve Novak Djokovic arasındaki çekişme Wimbledon tarihinin en uzun final maçı olarak tarihe geçti.
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    İşte nefes kesen maçtan kareler...
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