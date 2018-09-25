Yazarların Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi değerlendirmesi
ntv.com.tr
Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki Kadıköy geleneği değişmedi. Ligde rakibine en son 17 Nisan 2005'te 4-3'lük skorla yenilen Fenerbahçe, 1-0 geri düştüğü maçta beraberliği kurtardı. Peki spor yazarlarının 1-1 eşitlikle sonuçlanan derbi sonrası düşünceleri neler?
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Mehmet Demirkol – Fanatik
Fenerbahçe’nin en iyi oyuncusu Hasan Ali... Bu, Fenerbahçe’nin kalite çıtasını belirliyor. Beşiktaş’ta ise yoktan gol yapan Babel. Arada kalite farkı var. Bunu kapatmanın yolu ön alan baskısı. Cocu öyle başladı. Beşiktaş da. Stoperlere top aldırmadılar. Uzun vursun istedi. Aslında topu aldırıp sonra baskılasalar pozisyon yaratmak daha kolay olabilirdi.
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Cem Dizdar – Fanatik
İki takımda yoğun gerginlik altında çıktıkları maçtan diğerlerinin puan kaybettiği haftada ‘zaman kazanmış’ olarak çıktılar. Skoru yetersiz görünse de tempo arayışı açısından iyi maçtı. Ancak iki takıma da bu kadarı yetmez. Bu kadar harcama ve ilgiye daha fazlası gerek.
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Gürcan Bilgiç – Fotomaç
Babel golü attığında bile maçı Beşiktaş'ın kazanamayacağı belliydi. Artık ligdeki durumumu dersiniz, son Zagreb rezilliği mi, yoksa 50 binlik Kadıköy birliği mi; Fenerbahçe istiyor ve sınırlı kadro kalitesine rağmen Beşiktaş'ı ısırıyordu. Güneş, 20 kez gelip, bir kere bile kazanamadığı bu atmosfere, Ljajic yerine Atiba tercihini yaparak zaten "yine kaybetmeyeyim" diye gelmişti.
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Uğur Meleke – Hürriyet
Sanırım Süper Lig tarihinin en dengeli sezonu olacak bu. Daha 6 haftayı tamamladık, namağlup takım yok. 6’da 5 yapan yok. İstanbul büyükleri tek bir derbi oynadılar ama toplamda 18 puan yitirdiler. Dün de ligin genel mizacına uygun, bir başka dengeli maç vardı Kadıköy’de.
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İlker Yasin – Hürriyet
Skor 1-1’e geldikten sonra defans güvenlikleri kayboldu, orta sahalar jet hızıyla geçildi ama kazanmak için değil maçı yenilmeden bitirmek için oynayan iki takım oyuncuları muratlarına erdiler!
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Attila Gökçe – Milliyet
Bu beraberlik iki takımı da mutlu etmez. İki hoca da galibiyeti kaçırdıklarını, 2 puanlarının çalındığını söyleyecek ama boş verin. Cocu paçayı, Güneş karizmayı kurtardı.
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Ahmet Çakar – Sabah
Sonuçta puanlar paylaşıldı ama Fırat Aydınus için söylenecek kötü kelime yok. VAR'a ihtiyaç duymaksızın son derece iyi bir maç yönetti. Ama VAR hakemi her kimse onu eleştiriyorum. Atiba ile Ayew kornerden gelen topta beraber yükseliyorlar, Atiba topa eliyle müdahale ediyor. Fırat Aydınus görmedi ama VAR hakemi görüp uyarmalıydı.
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Ömer Üründül – Sabah
Babel'in yerini değiştirip santrfora çekmesi yanlıştı. Ancak Fenerbahçe çok üstün oynadığı ilk yarıda goller kaçırınca ve Babel de müthiş bir gol atınca, Şenol Güneş'in bu hamlesi tutmuş oldu. İkinci yarı yapılan Larin ile Lens değişikliği doğruydu ama Oğuzhan-Ljajic hatalıydı. Deplasman derbisinden bir puan kazançtı.
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Ertem Şener – Fotomaç
F.Bahçe ikinci yarıda toparlanmış gibi gözükse de Beşiktaş oyunun hakimiydi. Futbolu beğendim. Derbi gibi derbi izledik. Maçın yıldızı ise şüphesiz Hasan Ali Kaldırım oldu..
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Ali Ece – Fanatik
Fenerbahçe’de Hasan Ali sarı lacivertli formayla açık ara en iyi 45 dakikasını oynadı ama direkten dönen topta şanssızdı. Beşiktaş ise Babel sahada olduğu için çok şanslıydı: Hollandalı forvet, ligimizin yetenek ortalamasına oranla çok başka seviyede olduğunu bir kez daha kanıtlayan muhteşem bir gole imza attı.
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