Yılın en çok kazanan sporcuları

1 Forbes dergisin her sene geleneksel olarak açıkladığı “yılın en çok kazanan sporcuları” listesi belli oldu. Lionel Messi-Cristiano Ronaldo mücadelesi, bu listede de yer alıyor.

2 8 senedir yayınlanan listede ilk kez tek bir kadının dahi yer almaması dikkat çekiyor. Geçen yıl lisetede yer alan tek kadın ABD'li tenisçi Serena Williams 'tı. İşte 100 kişilik listenin zirvesindeki en çok kazanan 20 sporcu ve kazançları...

3 20. Rafael Nadal - 41.4 milyon dolar

Kazanç: 14.4 milyon dolar

Sporsorluk: 27 milyon dolar

4 19. Derek Carr - 42.1 milyon dolar

Kazanç: 40.1 milyon dolar

Sporsorluk: 2 milyon dolar

5 18. Sebastian Vettel - 42.3 milyon dolar

Kazanç: 42 milyon dolar

Sporsorluk: 300 bin dolar

6 17. Drew Brees - 42.9 milyon dolar

Kazanç: 29.9 milyon dolar

Sporsorluk: 13 milyon dolar

7 16. Tiger Woods - 43.3 milyon dolar

Kazanç: 1.3 milyon dolar

Sporsorluk: 42 milyon dolar

8 15. Canelo Alvarez - 44.5 milyon dolar

Kazanç: 42 milyon dolar

Sporsorluk: 2.5 milyon dolar

9 14. James Harden - 46.4 milyon dolar

Kazanç: 28.4 milyon dolar

Sporsorluk: 18 milyon dolar

10 13. Russell Westbrook - 47.6 milyon dolar

Kazanç: 28.6 milyon dolar

Sporsorluk: 19 milyon dolar

11 12. Lewis Hamilton - 51 milyon dolar

Kazanç: 42 milyon dolar

Sporsorluk: 9 milyon dolar

12 11. Kevin Durant - 57.3 milyon dolar

Kazanç: 25.3 milyon dolar

Sporsorluk: 32 milyon dolar

13 10. Matthew Stafford - 59.5 milyon dolar

Kazanç: 57.5 milyon dolar

Sporsorluk: 2 milyon dolar

14 9. Matt Ryan - 67.3 milyon dolar

Kazanç: 62.3 milyon dolar

Sporsorluk: 5 milyon dolar

15 8. Stephen Curry - 76.9 milyon dolar

Kazanç: 34.9 milyon dolar

Sporsorluk: 42 milyon dolar

16 7. Roger Federer - 77.2 milyon dolar

Kazanç: 12.2 milyon dolar

Sporsorluk: 65 milyon dolar

17 6. LeBron James - 85.5 milyon dolar

Kazanç: 33.5 milyon dolar

Sporsorluk: 52 milyon dolar

18 5. Neymar - 90 milyon dolar

Kazanç: 73 milyon dolar

Sporsorluk: 17 milyon dolar

19 Listenin 4. sırasında son olarak Floyd Mayweather'la maç yapan, karma dövüş sanatları ustası Conor McGregor var. İrlandalı sporcunun geliri 99 milyon dolar.

20 3. basamakta Messi'den 3 milyon dolar daha az gelir elde eden Cristiano Ronaldo var. Portekizli yıldız, Real Madrid'den yıllık 61 milyon dolar kazanıyor. Yani, Messi'nin Barcelona'da kazandığından 23 milyon dolar daha az. Ancak Ronaldo sponsorluk anlaşmaları ve kendi markasından elde ettiği gelirlerle yıllık toplam 108 milyon doları cebine koyuyor.

21 Lionel Messi-Cristiano Ronaldo mücadelesi, bu listede de yer alıyor. Arjantinli yıldız Messi, Barcelona'dan yıllık 84 milyon dolar, sponsorluk anlaşmalarındansa 27 milyon dolar kazanıyor. Yıllık geliri 111 milyon doları bulan Messi, en çok kazanan sporcular listesinin 2. sırasında.