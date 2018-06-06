Yılın en çok kazanan sporcuları
ntv.com.tr, Ntvspor, AFP
Geçtiğimiz yılın en çok kazanan sporcuları belli oldu. 8 yıldır yayınlanan listede tek bir kadın yer almadı.ç
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1Forbes dergisin her sene geleneksel olarak açıkladığı “yılın en çok kazanan sporcuları” listesi belli oldu. Lionel Messi-Cristiano Ronaldo mücadelesi, bu listede de yer alıyor.
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28 senedir yayınlanan listede ilk kez tek bir kadının dahi yer almaması dikkat çekiyor. Geçen yıl lisetede yer alan tek kadın ABD'li tenisçi Serena Williams'tı. İşte 100 kişilik listenin zirvesindeki en çok kazanan 20 sporcu ve kazançları...
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320. Rafael Nadal - 41.4 milyon dolar
Kazanç: 14.4 milyon dolar
Sporsorluk: 27 milyon dolar
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419. Derek Carr - 42.1 milyon dolar
Kazanç: 40.1 milyon dolar
Sporsorluk: 2 milyon dolar
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518. Sebastian Vettel - 42.3 milyon dolar
Kazanç: 42 milyon dolar
Sporsorluk: 300 bin dolar
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617. Drew Brees - 42.9 milyon dolar
Kazanç: 29.9 milyon dolar
Sporsorluk: 13 milyon dolar
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716. Tiger Woods - 43.3 milyon dolar
Kazanç: 1.3 milyon dolar
Sporsorluk: 42 milyon dolar
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815. Canelo Alvarez - 44.5 milyon dolar
Kazanç: 42 milyon dolar
Sporsorluk: 2.5 milyon dolar
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914. James Harden - 46.4 milyon dolar
Kazanç: 28.4 milyon dolar
Sporsorluk: 18 milyon dolar
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1013. Russell Westbrook - 47.6 milyon dolar
Kazanç: 28.6 milyon dolar
Sporsorluk: 19 milyon dolar
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1112. Lewis Hamilton - 51 milyon dolar
Kazanç: 42 milyon dolar
Sporsorluk: 9 milyon dolar
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1211. Kevin Durant - 57.3 milyon dolar
Kazanç: 25.3 milyon dolar
Sporsorluk: 32 milyon dolar
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1310. Matthew Stafford - 59.5 milyon dolar
Kazanç: 57.5 milyon dolar
Sporsorluk: 2 milyon dolar
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149. Matt Ryan - 67.3 milyon dolar
Kazanç: 62.3 milyon dolar
Sporsorluk: 5 milyon dolar
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158. Stephen Curry - 76.9 milyon dolar
Kazanç: 34.9 milyon dolar
Sporsorluk: 42 milyon dolar
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167. Roger Federer - 77.2 milyon dolar
Kazanç: 12.2 milyon dolar
Sporsorluk: 65 milyon dolar
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176. LeBron James - 85.5 milyon dolar
Kazanç: 33.5 milyon dolar
Sporsorluk: 52 milyon dolar
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185. Neymar - 90 milyon dolar
Kazanç: 73 milyon dolar
Sporsorluk: 17 milyon dolar
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19Listenin 4. sırasında son olarak Floyd Mayweather'la maç yapan, karma dövüş sanatları ustası Conor McGregor var. İrlandalı sporcunun geliri 99 milyon dolar.
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203. basamakta Messi'den 3 milyon dolar daha az gelir elde eden Cristiano Ronaldo var. Portekizli yıldız, Real Madrid'den yıllık 61 milyon dolar kazanıyor. Yani, Messi'nin Barcelona'da kazandığından 23 milyon dolar daha az. Ancak Ronaldo sponsorluk anlaşmaları ve kendi markasından elde ettiği gelirlerle yıllık toplam 108 milyon doları cebine koyuyor.
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21Lionel Messi-Cristiano Ronaldo mücadelesi, bu listede de yer alıyor. Arjantinli yıldız Messi, Barcelona'dan yıllık 84 milyon dolar, sponsorluk anlaşmalarındansa 27 milyon dolar kazanıyor. Yıllık geliri 111 milyon doları bulan Messi, en çok kazanan sporcular listesinin 2. sırasında.
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22Listenin ilk sırasında, bir kez daha ABD’li boksör Floyd Mayweather var. 41 yaşındaki sporcu 285 milyon dolarlık kazancıyla, son 7 yılda 4. kez zirvede yer aldı.