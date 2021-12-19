Yılın son derbisinde puanlar paylaşıldı (Fenerbahçe-Beşiktaş maç sonucu)

Süper Lig'de 2021'in son derbisinde Fenerbahçe ile Beşiktaş Kadıköy'de karşılaştı. Mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Haberler - ntv.com.tr - AP - Anadolu Ajansı 19.12.2021 - 20:55

Yılın son derbisinde puanlar paylaşıldı (Fenerbahçe-Beşiktaş maç sonucu) - 1

Toto 'in 17. haftasında ile Ülker Stadı’nda karşılaştı.

Yılın son derbisinde puanlar paylaşıldı (Fenerbahçe-Beşiktaş maç sonucu) - 2

3. dakikada Fenerbahçe ceza sahasının sağ çaprazından kazanılan serbest vuruşta Ghezzal'ın kaleye gönderdiği şutta, top az farkla auta çıktı.

Yılın son derbisinde puanlar paylaşıldı (Fenerbahçe-Beşiktaş maç sonucu) - 3

12. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Bir hava topunda Larin'in ceza sahası içinde meşin yuvarlağa eliyle temas etmesinin ardından hakem penaltı noktasını gösterdi.

14. dakikada penaltı atışında topun başına geçen Mesut Özil, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

Yılın son derbisinde puanlar paylaşıldı (Fenerbahçe-Beşiktaş maç sonucu) - 4

25. dakikada Beşiktaş'ın golü geldi. Fenerbahçe ceza sahası sol çaprazında Batshuayi'nin kontrol etmek istediği top Josef'in önünde kaldı. Siyah-beyazlı futbolcu çaprazdan düzgün bir vuruşla topu filelerle buluşturdu: 1-1.

Yılın son derbisinde puanlar paylaşıldı (Fenerbahçe-Beşiktaş maç sonucu) - 5

30. dakikada Fenerbahçe skoru 2-1 yaptı. Vida'nın kendi yarı alanının ortalarının sol tarafından kalecisine oynamak isterken kısa düşen pasını kapan Rossi'nin çaprazdan vuruşunda kalesini terk eden kaleci Ersin Destanoğlu'na çarpan top Berisha'nın önüne düştü. Sarı-lacivertli oyuncu, meşin yuvarlağı boş kaleye göndererek takımını yeniden öne geçirdi: 2-1.

Yılın son derbisinde puanlar paylaşıldı (Fenerbahçe-Beşiktaş maç sonucu) - 6

Karşılaşmanın ilk yarısı sarı-lacivertlilerin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

Yılın son derbisinde puanlar paylaşıldı (Fenerbahçe-Beşiktaş maç sonucu) - 7

Beşiktaş 60. dakikada Josef de Souza'nın maçtaki ikinci golüyle bir kez daha eşitliği yakaladı.

Yılın son derbisinde puanlar paylaşıldı (Fenerbahçe-Beşiktaş maç sonucu) - 8

Kalan sürede başka gol olmayınca karşılaşma  2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Yılın son derbisinde puanlar paylaşıldı (Fenerbahçe-Beşiktaş maç sonucu) - 9
Yılın son derbisinde puanlar paylaşıldı (Fenerbahçe-Beşiktaş maç sonucu) - 10

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